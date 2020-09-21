Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.

с чего всё началось

Политика США предложили России продлить ДСНВ США предлагают России продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. 621

Общество В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». 657

Игры PC-версия Freedom Fighters получила повторный возрастной рейтинг В сети обратили внимание, что PC-версия шутера от третьего лица Freedom Fighters 2003 года получила повторный возрастной рейтинг на сайте европейского рейтингового агентства PEGI. 1

Политика В бундестаге оценили риски отказа от Nord Stream 2 Депутат отметил, что Америке крайне невыгодно строительство этого газопровода, так как американцы планируют заняться продажами своего сжиженного газа в страны ЕС. 485

Происшествия На Кубани за сутки зафиксировали 92 новых случая коронавируса За минувшие 24 часа на Кубани еще у 92 жителей диагностировано заражение коронавирусом — заболели 52 женщины и 40 мужчин. 2K

Гаджеты Apple выпустит MacBook с mini-LED в 2021 году Все вышеперечисленное означает, что около 40% iPad и 30% MacBook, которые будут выпущены в 2021 году, будут снабжены именно такими дисплеями.

Общество Онищенко назвал опасность перехода на четырехдневную рабочую неделю Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня 2019 года заявил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России. 559

Происшествия Адвокат заявил, что смерть Тесака не являлась самоубийством Адвокат Алексей Михальчик заявил, что проведенная по фотографиям экспертиза травм Максима Марцинкевича (Тесака) исключает версию о том, что он мог покончить с собой. 223

Экономика Банки создают альтернативу займам до получки Банки создают альтернативу займам до получки Альфа-банк запустил инновационный для российского банковского рынка продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно. 1

Общество Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках Бизнесмен Аркадий Ротенберг через своего представителя прокомментировал публикацию о подозрительных транзакциях, которые он якобы проводил через лондонский банк Barclays. 33

Происшествия Тело устроившей заплыв в Катуни туристки нашли после 17 дней поисков Ранее сотрудники МЧС в очередной раз напомнили гостям Республики Алтай о том, что местные жители в Катуни не купаются, поскольку это горная река с истоками на леднике и холодной водой, сильным течением и каменистым дном. 2

Шоу-бизнес Нижегородка Наталья Водянова вышла замуж за французского миллиардера У Водяновой и Арно есть общие дети. При этом предложение Антуан сделал Наталье только в начале прошлого года. 152

Здоровье Где в Самарской области нашли 115 новых больных коронавирусом за сутки Напомним, что за весь период с момента начала пандемии и по 19 сентября в Самарской области заболели новой инфекцией 10550 человек, из них 8210 выздоровели, 172 скончались, остальные в настоящий момент проходят лечение. 253