Коронавирус
ИзвестияРоссияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат
Большинство россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по пониженной ставке.
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Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.ТАСС01:02
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