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Известия
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Большинство россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по пониженной ставке.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.
ТАСС01:02
Подробнее о событии
Lenta.ru

Подсчитано число россиян с заниженной зарплатой

Lenta.ru05:05
Московский Комсомолец

Большинству россиян сократили зарплату из-за коронавируса

Московский Комсомолец01:14
Комсомольская правда

Экономист рассказал про будущее удаленки в России

Комсомольская правда03:50
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Известия01:48
Говорит Москва

В Госдуме отреагировали на данные о снижении зарплатных ставок россиян: из любого кризиса есть выход

Говорит Москва05:09
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

ТАСС01:02
РБК

Опрос показал долю работающих по сниженной ставке из-за кризиса россиян

РБК23:10

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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Зверский аппетит: представлена GeForce RTX 3090 с энергопотреблением 410 Вт

Малоизвестный на российском рынке южнокорейский бренд Emtek представил видеокарту Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC D6X 24GB, оснащённую системой охлаждения с очень ярким дизайном, напоминающим переливающийся на свету самоцвет.
3DNews06:24

Лэмпард объяснил отсутствие Рюдигера в заявке на матч с «Ливерпулем»

Английский футбольный специалист Фрэнк Лэмпард, занимающий должность главного тренера в клубе "Челси", прокомментировал ситуацию с отсутствием игрока защиты Антонио Рюдигера в заявке на матч с "Ливерпулем".
CT news02:28

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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Рейтинг Зеленского упал до 22%, показал опрос

Ранее в сентябре социологическая группа "Рейтинг" публиковала результаты похожего опроса, который показал, что рейтинг Зеленского упал до 29%, сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко тогда поддерживали 15,5% респондентов, а экс-президента Украины Петра Порошенко – 14%.
РИА Новости07:09