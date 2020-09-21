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Известия
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

У 39% опрошенных зарплата осталась неизменной, а у 3% — повысилась. При этом лишь 10% респондентов отметили, что работодатель обещал им компенсировать издержки от снижения зарплаты в будущем. 18% опрошенных сообщили, что оплата их труда вернулась на докарантинный уровень, 1% — что она даже выросла.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.
ТАСС01:02
Подробнее о событии
News.ru

Большинство россиян потеряли в зарплате из-за карантина

News.ru02:27
Московский Комсомолец

Большинству россиян сократили зарплату из-за коронавируса

Московский Комсомолец01:14
ФедералПресс

Более половины россиян потеряли в зарплате из-за карантина

ФедералПресс01:22
Говорит Москва

Большинство россиян продолжило работу по сниженной во время карантина ставке

Говорит Москва01:19
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Известия01:48
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

ТАСС01:02
РБК

Опрос показал долю работающих по сниженной ставке из-за кризиса россиян

РБК23:10

«Освоители» Венеры и российского бюджета

Поговаривают, что у Мильнера есть связи и на верху РФ В этом смысле Юрий Мильнер был бы органичным партнером Дмитрия Рогозина по "освоению" Венеры - а вместе с ней и миллиардных бюджетов российского "Роскосмоса".
The Moscow Post19 сентября в 02:18

Только в трех российских регионах вырос потребительский спрос

Потребительский спрос в первые семь месяцев 2020 года в России снизился вследствие пандемии коронавируса в среднем на 6,7%, каждый россиянин сократил траты примерно на 4 тысячи рублей, и только в восьми регионах спрос продемонстрировал рост, свидетельствует исследование РИА Новости.
ПРАЙМ17:25

Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33
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