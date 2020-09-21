РИА ОмскИнформ 3

У 39% опрошенных зарплата осталась неизменной, а у 3% — повысилась. При этом лишь 10% респондентов отметили, что работодатель обещал им компенсировать издержки от снижения зарплаты в будущем. 18% опрошенных сообщили, что оплата их труда вернулась на докарантинный уровень, 1% — что она даже выросла.