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Известия
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

У 39% опрошенных зарплата осталась неизменной, а у 3% — повысилась. При этом лишь 10% респондентов отметили, что работодатель обещал им компенсировать издержки от снижения зарплаты в будущем. 18% опрошенных сообщили, что оплата их труда вернулась на докарантинный уровень, 1% — что она даже выросла.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.
ТАСС01:02
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News.ru

Большинство россиян потеряли в зарплате из-за карантина

News.ru02:27
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Известия01:48
РБК

Опрос показал долю работающих по сниженной ставке из-за кризиса россиян

РБК23:10
Говорит Москва

Большинство россиян продолжило работу по сниженной во время карантина ставке

Говорит Москва01:19
Московский Комсомолец

Большинству россиян сократили зарплату из-за коронавируса

Московский Комсомолец01:14
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

ТАСС01:02
ФедералПресс

Более половины россиян потеряли в зарплате из-за карантина

ФедералПресс01:22

В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ
Известия18:14
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов, то американские власти могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Известия21:43
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Только в трех российских регионах вырос потребительский спрос

Потребительский спрос в первые семь месяцев 2020 года в России снизился вследствие пандемии коронавируса в среднем на 6,7%, каждый россиянин сократил траты примерно на 4 тысячи рублей, и только в восьми регионах спрос продемонстрировал рост, свидетельствует исследование РИА Новости.
ПРАЙМ17:25