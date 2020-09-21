Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат
У 39% опрошенных зарплата осталась неизменной, а у 3% — повысилась. При этом лишь 10% респондентов отметили, что работодатель обещал им компенсировать издержки от снижения зарплаты в будущем. 18% опрошенных сообщили, что оплата их труда вернулась на докарантинный уровень, 1% — что она даже выросла.В источнике
С чего всё началось
Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина
Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.
ТАСС01:02
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