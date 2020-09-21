Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Граждане вышеперечисленных государств могут въехать в Россию через воздушные пункты пропуска, россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.