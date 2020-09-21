Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Большинство россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по пониженной ставке.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.
ТАСС01:02
Подробнее о событии
Говорит Москва

Большинство россиян продолжило работу по сниженной во время карантина ставке

Говорит Москва01:19
Известия

Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат

Известия01:48
ФедералПресс

Более половины россиян потеряли в зарплате из-за карантина

ФедералПресс01:22
News.ru

Большинство россиян потеряли в зарплате из-за карантина

News.ru02:27
Московский Комсомолец

Большинству россиян сократили зарплату из-за коронавируса

Московский Комсомолец01:14
ТАСС

Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина

ТАСС01:02
РБК

Опрос показал долю работающих по сниженной ставке из-за кризиса россиян

РБК23:10

Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" опубликовал секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), касающиеся сомнительных банковских операций.
Опубликованы данные финразведки о счетах россиян в американских банках
РИА Новости01:46
784

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка "БФГ-Кредит", обвиняемых в многомиллиардных хищениях.
Коммерсантъвчера в 15:17
177

Старший сын Лукашенко прокомментировал митинги в Белоруссии

По сообщению портала «Sputnik Беларусь», старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко заявил, что его не пугают акции протеста.
RuNews24.ruвчера в 11:39
179

Разработан закон о всероссийском сносе и изъятии недвижимости

Документ, предусматривающий внесение поправок в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы РФ, разработали сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Lenta.ru03:26
11

Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33
2

В Латвии пожаловались на потерю железнодорожных грузов из России

В Латвии не видят способов заменить те объемы железнодорожных грузов, которые шли из России, но после постепенно отошли из-за снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и угля.
Общественная служба новостейвчера в 23:12
1,9K

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
609

В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
141

В России начались испытания китайской вакцины от коронавируса

Первая группа добровольцев в Москве сделала прививку китайской вакциной от коронавируса в ходе третьей фазы ее клинических испытаний, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании «Петровакс».
Ведомости03:21
6