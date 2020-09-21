Россияне рассказали о сохранении «карантинных» зарплат
Большинство россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по пониженной ставке.В источнике
С чего всё началось
Опрос: большинство россиян работает по сниженной ставке из-за карантина
Большинство россиян продолжает работать по сниженной ставке, введенной из-за карантина. Об этом сообщается в исследовании сервиса Работа.ру. По данным опроса 3900 респондентов, 81% опрошенных, которым снизили зарплату из-за пандемии, отметили, что и сейчас продолжают работать по сниженной ставке.
ТАСС01:02
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