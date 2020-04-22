Общество
RT на русскомРоссияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян.Коммерсантъ03:11
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Россияне на фоне пандемии COVID-19 снизили траты на одежду и косметику
Национальная служба новостей04:26
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Экономика
Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ
На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК вчера в 22:00
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Происшествия
Башкирское УФСБ допрашивает людей, которые переводили деньги семье Айрата Дильмухаметова
Напомним, Айрата Дильмухаметова обвиняют сразу по пяти пунктам: призывы к нарушению территориальной целостности России, к экстремизму, оправдание терроризма, а также финансирование экстремистской деятельности.
Business FM Уфа 05:05
Происшествия
В Волгоградской области третий человек скончался от коронавируса
Третий по счету человек скончался от коронавируса в Волгоградской области.
Высота 102 04:57
Здоровье
В Минздраве сообщили об окончании эпидемии гриппа в России
Как сообщили в институте, на неделе с 13 по 19 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в 61 городе России в среднем по населению составила 321,3 случая гриппа на 100 тыс. населения, что на 55,2% ниже недельного порога (718 случаев на 100 тыс. населения) и на 49,5% ниже пост-эпидемической базовой линии для гриппа и ОРВИ (636,2 случая на 100 тыс. населения).
Rambler News Service 00:52
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
Суд освободил из-под ареста бывшего замначальника Свердловского СК
В Ленинском суде принято решение об освобождении из-под домашнего ареста бывшего заместителя начальника следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко.
URA.Ru 05:11
Экономика
Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%
Собираемость платежей с населения упала на 30%, у предприятий, в том числе бюджетных учреждений, падение еще больше - на 45-50%, сообщил Якушев.
Российская газета 05:15
Авто
В России начали продавать новые советские автомобили
Продажи новых автомобилей в нашей стране падают из-за ослабления рубля и экономического кризиса, но это не помешало предприимчивому рязанцу открыть продажу раритетных советских машин.
SpeedMe 01:21
Общество
В Тульской области коронавирусом заразились еще 25 человек
Остальные заразились после контакта с ранее инфицированными.
Тульские СМИ 04:17
Космос
Составлена первая комплексная геологическая карта Луны
Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Американская певица назвала русскую кухню «варварской едой»
Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню.
РИА Новости 02:37
Политика
Польский экс-дипломат: «Мы не смотрим на Россию исключительно как на врага»
Витольд Юраш считает, что сегодняшняя задача Польши — «убедить наших партнёров, что мы не смотрим на Россию исключительно как на врага».
Евразия Daily вчера в 06:00
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия вчера в 17:53
Шоу-бизнес
Волочкова заявила о пропаже крупной суммы денег с ее карты
Балерина Анастасия Волочкова рассказала на своей странице в соцсети, что с ее банковской карты исчезла крупная сумма.
Родной город 04:23
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Здоровье
О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США
Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 вчера в 01:40
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
Здоровье
Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Бывшие узники финских концлагерей попросили помощи у Бастрыкина
Жители Петрозаводска, побывавшие в финских концентрационных лагерях, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.
ФАН 01:58
Экономика
Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства
Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
РБК 05:29
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
Здоровье
Лечение пациентов от коронавируса в Москве оплатят только в случае их госпитализации на скорой
В реестре счетов медучреждение, которое прИняло больного коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью на лечение, должно указать номер наряда вызова бригад скорой.
Эхо Москвы 01:01
Транспорт
РЖД изменили правила продажи билетов
Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22