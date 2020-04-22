Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось

Кризис приведет к сокращению потребления 90% товаров и услуг

Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян.
Коммерсантъ03:11

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Россияне на фоне пандемии COVID-19 снизили траты на одежду и косметику

Национальная служба новостей04:26

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

Известиявчера в 22:41

Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

РБКвчера в 17:01

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Lenta.ruвчера в 18:01

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

РИА Новостивчера в 17:09

Россияне хотят сократить расходы из-за пандемии

URA.Ruвчера в 19:28

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Российская газетавчера в 17:01
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 05:39, Ашберн
Экономика

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК вчера в 22:00
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
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Происшествия

Башкирское УФСБ допрашивает людей, которые переводили деньги семье Айрата Дильмухаметова

Напомним, Айрата Дильмухаметова обвиняют сразу по пяти пунктам: призывы к нарушению территориальной целостности России, к экстремизму, оправдание терроризма, а также финансирование экстремистской деятельности.
Business FM Уфа 05:05
Происшествия

В Волгоградской области третий человек скончался от коронавируса

Третий по счету человек скончался от коронавируса в Волгоградской области.
Высота 102 04:57
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Здоровье

В Минздраве сообщили об окончании эпидемии гриппа в России

Как сообщили в институте, на неделе с 13 по 19 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в 61 городе России в среднем по населению составила 321,3 случая гриппа на 100 тыс. населения, что на 55,2% ниже недельного порога (718 случаев на 100 тыс. населения) и на 49,5% ниже пост-эпидемической базовой линии для гриппа и ОРВИ (636,2 случая на 100 тыс. населения).
Rambler News Service 00:52
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Происшествия

Суд освободил из-под ареста бывшего замначальника Свердловского СК

В Ленинском суде принято решение об освобождении из-под домашнего ареста бывшего заместителя начальника следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко.
URA.Ru 05:11
Экономика

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Собираемость платежей с населения упала на 30%, у предприятий, в том числе бюджетных учреждений, падение еще больше - на 45-50%, сообщил Якушев.
Российская газета 05:15
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Авто

В России начали продавать новые советские автомобили

Продажи новых автомобилей в нашей стране падают из-за ослабления рубля и экономического кризиса, но это не помешало предприимчивому рязанцу открыть продажу раритетных советских машин.
SpeedMe 01:21
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Общество

В Тульской области коронавирусом заразились еще 25 человек

Остальные заразились после контакта с ранее инфицированными.
Тульские СМИ 04:17
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Космос

Составлена первая комплексная геологическая карта Луны

Понадобилось много лет, данные прежних миссий «Аполон» и масса свежей картографической информации по лунной поверхности, чтобы составить самую полную и комплексную на сегодня геологическую карту Луны.
3DNews 04:20
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
5
Шоу-бизнес

Американская певица назвала русскую кухню «варварской едой»

Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню.
РИА Новости 02:37
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Политика

Польский экс-дипломат: «Мы не смотрим на Россию исключительно как на врага»

Витольд Юраш считает, что сегодняшняя задача Польши — «убедить наших партнёров, что мы не смотрим на Россию исключительно как на врага».
Евразия Daily вчера в 06:00
2
Политика

МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»

На Украине стартует компания в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия вчера в 17:53
13
Шоу-бизнес

Волочкова заявила о пропаже крупной суммы денег с ее карты

Балерина Анастасия Волочкова рассказала на своей странице в соцсети, что с ее банковской карты исчезла крупная сумма.
Родной город 04:23
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Общество

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
5
Здоровье

О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 вчера в 01:40
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Политика

Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
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Здоровье

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Суточное число заразившихся снизилось второй день подряд. 21 апреля сообщалось о 5642 заболевших.
РБК 04:03
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Здоровье

В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
2,1K
Общество

Бывшие узники финских концлагерей попросили помощи у Бастрыкина

Жители Петрозаводска, побывавшие в финских концентрационных лагерях, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.
ФАН 01:58
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Экономика

Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
РБК 05:29
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
31
Здоровье

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
6
Здоровье

Лечение пациентов от коронавируса в Москве оплатят только в случае их госпитализации на скорой

В реестре счетов медучреждение, которое прИняло больного коронавирусом, пневмонией и дыхательной недостаточностью на лечение, должно указать номер наряда вызова бригад скорой.
Эхо Москвы 01:01
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Транспорт

РЖД изменили правила продажи билетов

Компания РЖД изменила правила продажи билетов.
BFM.ru 03:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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