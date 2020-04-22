Общество
RT на русскомРоссияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян.Коммерсантъ03:11
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Россияне на фоне пандемии COVID-19 снизили траты на одежду и косметику
Национальная служба новостей04:26
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На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
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Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 17:18
Кино
В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку
В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку. Об этом сообщили представители студии Anime News Network.
Piter.tv 01:17
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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РИА Новости 06:50
Авто
В продаже появится новый Hyundai Prophecy
По заявлению старшего вице-президента Hyundai, автобренд планирует производство версии Prophecy, после того, как компания выпустит производственную модификацию 45-го концепта.
Car.ru вчера в 14:33
Экономика
Якушев: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%
Собираемость платежей за ЖКХ в России после введения режима самоизоляции упала до 50%, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью телеканалу РБК.
РИА Новости 05:00
Здоровье
Названо новое осложнение от коронавируса
РИА Новости 06:40
Политика
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Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
Биатлон
Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Хоккей
Легендарному тренеру Владимиру Крикунову - 70 лет
23 апреля отмечает своё 70-летие один из самых выдающихся воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженный тренер России и Белоруссии, мастер спорта международного класса Владимир Крикунов.
ГТРК Вятка 04:18
Игры
Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2
Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Шоу-бизнес
Умерла автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева
Российская газета 05:59
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Число зараженных COVID-19 в России снижается второй день подряд
Количество инфицированных COVID-19 в России снижается второй день подряд.
Газета.Ru 05:53
Общество
Производители водки попросили не запрещать в России чекушки
Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
Авто
Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей
Автоновости дня 03:36
Общество
Помпео призвал Китай закрыть рынки, где торгуют дикими животными
Госсекретарь США Майк Помпео в Международный день Земли призвал Китай и другие страны навсегда закрыть так называемые "мокрые рынки", где продаются дикие животные, чтобы бороться против их незаконной торговли и снизить риски для здоровья людей.
РИА Новости 01:20
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Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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У мусульман наступает священный месяц Рамадан
У мусульман наступает священный месяц Рамадан.
ГТРК Саратов 05:34
Происшествия
Россиян захотели обязать представляться полиции
В законопроекте, расширяющим полномочия полиции, предлагается обязать граждан представляться при обращении к сотрудникам правоохранительных органов.
Lenta.ru 02:49
Авто
В России открылся автосалон новых советских автомобилей
Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
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Происшествия
В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню
Российская газета 05:55
Гаджеты
В России открылись предзаказы на новый iPhone SE
Apple открыла приём предзаказов на новый iPhone SE второго поколения в России.
The GEEK 03:47
Политика
Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
Кино
Фильм «Спутник» представят в прямом эфире
Кинобизнес сегодня 01:51
Общество
Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса
Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
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Дело по митингу во Владикавказе передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело в отношении участников несогласованного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
RT на русском 06:06