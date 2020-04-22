Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось

Кризис приведет к сокращению потребления 90% товаров и услуг

Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян.
Коммерсантъ03:11

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Россияне на фоне пандемии COVID-19 снизили траты на одежду и косметику

Национальная служба новостей04:26

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

Известиявчера в 22:41

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

РИА Новостивчера в 17:09

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Lenta.ruвчера в 18:01

Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

РБКвчера в 17:01

На ближайшие полгода россияне забудут о тратах

Ведомостивчера в 17:01

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Российская газетавчера в 17:01
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 03:56
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Общество

Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
Lenta.ru 06:05
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Экономика

Fitch понизило рейтинг Украины до «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 17:18
Кино

В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку. Об этом сообщили представители студии Anime News Network.
Piter.tv 01:17
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Армия и оружие

В Иране заявили о готовности атаковать американские корабли

REGNUM 06:45
Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Общество

Начальник ВМА ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун ушел с должности из-за заражения части курсантов COVID-19, сообщает в четверг Минобороны России.
РИА Новости 06:50
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Авто

В продаже появится новый Hyundai Prophecy

По заявлению старшего вице-президента Hyundai, автобренд планирует производство версии Prophecy, после того, как компания выпустит производственную модификацию 45-го концепта.
Car.ru вчера в 14:33
Экономика

Якушев: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%

Собираемость платежей за ЖКХ в России после введения режима самоизоляции упала до 50%, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью телеканалу РБК.
РИА Новости 05:00
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Здоровье

Названо новое осложнение от коронавируса

РИА Новости 06:40
5
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Биатлон

Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации.
Газета.Ru 06:53
Хоккей

Легендарному тренеру Владимиру Крикунову - 70 лет

23 апреля отмечает своё 70-летие один из самых выдающихся воспитанников кирово-чепецкого хоккея, заслуженный тренер России и Белоруссии, мастер спорта международного класса Владимир Крикунов.
ГТРК Вятка 04:18
Игры

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Valve подтвердила, что в сети действительно появился исходный код CS:GO и Team Fortress 2, который был изначально представлен партнерам в 2017 году и утекал в сеть еще в 2018-м.
CyberSport.ru вчера в 23:02
5
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
168
Шоу-бизнес

Умерла автор песен «Ласкового мая» Алла Гольцева

Российская газета 05:59
Общество

Число зараженных COVID-19 в России снижается второй день подряд

Количество инфицированных COVID-19 в России снижается второй день подряд.
Газета.Ru 05:53
28
Общество

Производители водки попросили не запрещать в России чекушки

Компания «Башспирт» (продает водку «Башкирский стандарт» и «Белая крепость») обратилась в Росстандарт с просьбой не вводить с лета новый ГОСТ, исключающий использование малых емкостей для крепкого алкоголя.
Lenta.ru 05:53
25
Авто

Составлен рейтинг редко ломающихся автомобилей

Автоновости дня 03:36
11
Общество

Помпео призвал Китай закрыть рынки, где торгуют дикими животными

Госсекретарь США Майк Помпео в Международный день Земли призвал Китай и другие страны навсегда закрыть так называемые "мокрые рынки", где продаются дикие животные, чтобы бороться против их незаконной торговли и снизить риски для здоровья людей.
РИА Новости 01:20
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
101
Общество

У мусульман наступает священный месяц Рамадан

У мусульман наступает священный месяц Рамадан.
ГТРК Саратов 05:34
2
Происшествия

Россиян захотели обязать представляться полиции

В законопроекте, расширяющим полномочия полиции, предлагается обязать граждан представляться при обращении к сотрудникам правоохранительных органов.
Lenta.ru 02:49
58
Авто

В России открылся автосалон новых советских автомобилей

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
12
Происшествия

В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню

Российская газета 05:55
56
Гаджеты

В России открылись предзаказы на новый iPhone SE

Apple открыла приём предзаказов на новый iPhone SE второго поколения в России.
The GEEK 03:47
12
Политика

Песков назвал популистским план Навального «Пять шагов для России»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал популистским, поверхностным и не до конца компетентным антикризисный план Алексея Навального по поддержке бизнеса и населения "пять шагов для России".
Интерфакс 06:08
5
Кино

Фильм «Спутник» представят в прямом эфире

Кинобизнес сегодня 01:51
12
Общество

Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса

Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине.
Амур.инфо вчера в 20:51
25
Происшествия

Дело по митингу во Владикавказе передано в центральный аппарат СК

Уголовное дело в отношении участников несогласованного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе, передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
RT на русском 06:06
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