Общество

RT на русскомRT на русскомРоссияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось

Кризис приведет к сокращению потребления 90% товаров и услуг

Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян.
Коммерсантъ03:11

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Россияне на фоне пандемии COVID-19 снизили траты на одежду и косметику

Национальная служба новостей04:26

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

Известиявчера в 22:41

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Российская газетавчера в 17:01

Россияне не готовы к большим тратам, показало исследование

РИА Новостивчера в 17:09

Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

РБКвчера в 17:01

На ближайшие полгода россияне забудут о тратах

Ведомостивчера в 17:01

Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Lenta.ruвчера в 18:01
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
Происшествия

В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом

В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,5K
Общество

В МВД определили главную проблему во время пандемии коронавируса

Киберпреступность вышла на главный план во время распространения новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:10
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Интернет

Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
4
Общество

Коронавирус выявили в новых городах и районах Самарской области

В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
2
Общество

Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд

Стоит отметить, что количество инфицированных в России снижается второй день подряд.
Карелинформ 04:41
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Культура

В Иваново состоится выставка концептуальных арт-проектов

Разработчики концепции выставки утверждают, что арт-проекты соберут в себе накопленный опыт и найдут способы «апгрейда» Иванова как текстильной столицы.
RuNews24.ru 04:41
6
Общество

В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса

Региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. Еще у 25 человек выявили заболевание.
Тульская пресса 03:46
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Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Общество

Во Владимирской области выявлено 46 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции, из них почти половина (47,8%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.
Довод 04:36
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Кино

В США умерла актриса Ширли Найт

В США в доме своей дочери умерла 83-летняя актриса Ширли Найт.
Культуромания 01:41
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Шоу-бизнес

Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви

Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви.
Комсомольская правда 21 апреля в 22:58
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Здоровье

В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу

Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
2
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Авто

Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс вчера в 11:31
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Шоу-бизнес

Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства

На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
Uznayvse.ru 04:21
Происшествия

В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом

Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 04:27
11
Технологии

Раскрыты новые осложнения от коронавируса

Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
1
Происшествия

Избивавшей шестилетнего сына жительнице Кубани предъявлено обвинение

В Новороссийске предъявили обвинение 33-летней местной жительнице, чьего шестилетнего сына накануне нашли со следами избиения в затопленной квартире.
Блокнот Краснодар 04:42
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
1,3K
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
439
Общество

Глава Минкомсвязи пообещал пока не запрещать школам использовать Zoom

Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы типа Zoom для образования, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
Коммерсантъ 04:44
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Здоровье

В Минздраве сообщили об окончании эпидемии гриппа в России

Как сообщили в институте, на неделе с 13 по 19 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в 61 городе России в среднем по населению составила 321,3 случая гриппа на 100 тыс. населения, что на 55,2% ниже недельного порога (718 случаев на 100 тыс. населения) и на 49,5% ниже пост-эпидемической базовой линии для гриппа и ОРВИ (636,2 случая на 100 тыс. населения).
Rambler News Service 00:52
338
Общество

В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
22
Транспорт

«Аэрофлот» объявил о сокращении рейсов по России

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов по России в мае, сообщили на сайте перевозчика.
РИА Новости 03:35
Здоровье

В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
6
Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что готова пообщаться в ходе онлайн-конференции с критиками сериала «Зулейха открывает глаза», в котором рассказывается о судьбе раскулаченных крестьян в Татарстане.
РБК 01:09
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Наука

Извержение вулкана Килауэа в 2018 году спровоцировали проливные дожди

N+1 вчера в 11:15
9
Общество

Банки предупредили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Крупные российские банки зафиксировали рост активности мошенников в период режима самоизоляции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей ВТБ и Промсвязьбанка.
Rambler News Service 00:29
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