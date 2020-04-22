Общество
RT на русскомРоссияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян.Коммерсантъ03:11
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Россияне на фоне пандемии COVID-19 снизили траты на одежду и косметику
Национальная служба новостей04:26
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
В МВД определили главную проблему во время пандемии коронавируса
Киберпреступность вышла на главный план во время распространения новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:10
Интернет
Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV
Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
Общество
Коронавирус выявили в новых городах и районах Самарской области
В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
Общество
Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд
Стоит отметить, что количество инфицированных в России снижается второй день подряд.
Карелинформ 04:41
Культура
В Иваново состоится выставка концептуальных арт-проектов
Разработчики концепции выставки утверждают, что арт-проекты соберут в себе накопленный опыт и найдут способы «апгрейда» Иванова как текстильной столицы.
RuNews24.ru 04:41
Общество
В Тульской области выявлено 25 новых случаев коронавируса
Региональный оперштаб по коронавирусу опубликовал обновленную статистику заболеваемости COVID-19. Еще у 25 человек выявили заболевание.
Тульская пресса 03:46
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Общество
Во Владимирской области выявлено 46 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции, из них почти половина (47,8%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.
Довод 04:36
Кино
В США умерла актриса Ширли Найт
В США в доме своей дочери умерла 83-летняя актриса Ширли Найт.
Культуромания 01:41
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви.
Комсомольская правда 21 апреля в 22:58
Здоровье
В Нижегородской области число заражений коронавирусом превысило тысячу
Напомним, ранее в Нижегородской области была представлена математическая модель распространения коронавирусной инфекции.
Ньюс-НН 03:48
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Авто
Chevrolet начал продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Дочь Максима Галкина поразила отца познаниями в области искусства
На новом ролике, который опубликовал Максим Галкин, Лиза перечисляет отцу художников, которых знает.
Uznayvse.ru 04:21
Происшествия
В Курской области подтверждено ещё 32 случая заражения коронавирусом
Курск, 23 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Курской области 23 апреля подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
REGNUM 04:27
Технологии
Раскрыты новые осложнения от коронавируса
Медики заметили, что коронавирус может способствовать загустению крови и образованию тромбов.
Lenta.ru 04:23
Происшествия
Избивавшей шестилетнего сына жительнице Кубани предъявлено обвинение
В Новороссийске предъявили обвинение 33-летней местной жительнице, чьего шестилетнего сына накануне нашли со следами избиения в затопленной квартире.
Блокнот Краснодар 04:42
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Глава Минкомсвязи пообещал пока не запрещать школам использовать Zoom
Минкомсвязь не будет запрещать использовать видеосервисы типа Zoom для образования, сообщил глава министерства Максут Шадаев.
Коммерсантъ 04:44
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Здоровье
В Минздраве сообщили об окончании эпидемии гриппа в России
Как сообщили в институте, на неделе с 13 по 19 апреля заболеваемость гриппом и ОРВИ в 61 городе России в среднем по населению составила 321,3 случая гриппа на 100 тыс. населения, что на 55,2% ниже недельного порога (718 случаев на 100 тыс. населения) и на 49,5% ниже пост-эпидемической базовой линии для гриппа и ОРВИ (636,2 случая на 100 тыс. населения).
Rambler News Service 00:52
Общество
В кабинете вице-премьера правительства Пермского края прошел обыск
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в рабочем кабинете первого вице-премьера правительства Пермского края Михаила Сюткина.
Российская газета 02:31
Транспорт
«Аэрофлот» объявил о сокращении рейсов по России
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов по России в мае, сообщили на сайте перевозчика.
РИА Новости 03:35
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 1140 и 1059 человек соответственно.
Украина.ру 02:42
Культура
Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что готова пообщаться в ходе онлайн-конференции с критиками сериала «Зулейха открывает глаза», в котором рассказывается о судьбе раскулаченных крестьян в Татарстане.
РБК 01:09
Общество
Банки предупредили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Крупные российские банки зафиксировали рост активности мошенников в период режима самоизоляции, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на представителей ВТБ и Промсвязьбанка.
Rambler News Service 00:29