Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК).

с чего всё началось

Россияне, которые не имеют сбережений, хотят иметь доход от 35 тыс. рублей на каждого члена семьи, чтобы комфортно откладывать деньги. Об этом сообщает принадлежащие Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса. Согласно исследованию, 59% жителей России не имеют вообще сбережений.

Россияне рассказали о своих накоплениях

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