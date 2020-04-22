Общество
Бизнес-новости в КировеРоссияне рассказали об экономических опасениях из-за коронавируса
70% опрошенных опасаются экономического кризиса в стране, 60,6% ждут снижения зарплат, 58,5% - роста безработицы.
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Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная стали родителями во второй раз
Вокруг ТВ вчера в 16:52
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
Общество
Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Финансы
Центробанк потратил рекордную сумму на поддержку рубля
В перерасчете на рубли регулятор выбросил на биржу 16,8 млрд руб. Доллар, нефть и коронавирус на 22 апреля Суммы, которые Центробанк тратил на поддержку российской валюты в предыдущие сессии торгов, 17 и 20 апреля, на тот момент тоже были рекордными – 14,8 млрд руб. в перерасчете.
Право.ру 07:34
Общество
Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские побрился налысо
Глава Чечни считает, что сейчас самое время побриться наголо – что политик и продемонстрировал на собственном примере.
ТВ Центр вчера в 14:05
Общество
Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Общество
«Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри
ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.
Коммерсантъ 08:34
Общество
Российские туроператоры запланировали туры за рубеж не ранее 1 августа
Москва, 22 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Первые туры за рубеж российские туроператоры предлагают планировать из России не ранее 1 августа.
REGNUM 11:43
Общество
Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
Ведомости 11:25
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Кино
Началась работа над приквелом «Голодных игр»
Кinomania вчера в 18:19
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
Общество
Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве
Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
CyberSport.ru вчера в 23:48
Финансы
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Политика
Власти штата Миссури подали в суд на Китай из-за коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 05:28 — REGNUM Власти американского штата Миссури подали иск в суд, в котором обвиняют китайские власти в сокрытии информации о коронавирусе SARS-CoV-2.
REGNUM вчера в 22:28
Технологии
Релиз браузера Vivaldi 3.0: встроенная защита от слежки, блокировщик рекламы и многое другое
Обозреватель Vivaldi 3.0 получил встроенную защиту от веб-трекеров, блокировщик рекламы, обновлённую систему навигации и многое другое.
3DNews 03:00
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК 11:14
Общество
На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса
Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля, заявил в среду премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:52
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° вчера в 08:16
Энергетика
Новак рассказал о рисках изменения налогов для снижения цен на бензин
Вариант изменения налоговой системы для снижения цен на бензин в России несет в себе риск потери части доходов бюджета, что особенно чувствительно в условиях реализации государством антикризисных мер, в случае отмены демпфирующего механизма бюджет недополучит 1 триллион рублей, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.
РИА Новости 11:44
Здоровье
Мишустин призвал из-за коронавируса не забывать о других больных
Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал на фоне эпидемии коронавирусной инфекции не забывать об оказании медицинской помощи больным с другими заболеваниями.
RT на русском 11:45
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
Футбол
Юран: для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой
Экс-игрок сборной России Сергей Юран высказался о бывшем тренере московского "Спартака" Массимо Каррере, передает News.ru.
Газета.Ru 10:16
Политика
В СПЧ оценили интерес россиян к голосованию по поправкам к Конституции
У россиян сохраняется большой интерес к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
Lenta.ru 08:45
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25