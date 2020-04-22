Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. 1K

Общество Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. 8

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Общество «Белая дача» приостановила выпуск картофеля фри ГК «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за падения спроса, сообщил основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram. 41

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Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении. 17

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