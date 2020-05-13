О выступлении 11 мая президента России слышали 88% россиян. В том числе 70% следили за выступлением президента или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей. Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним.

с чего всё началось

Отмечается, что 81% респондентов считают меры поддержки, предложенные президентом, значимыми для россиян. 11 мая Владимир Путин в ходе обращения перед совещанием по ситуации с коронавирусом анонсировал ряд мер по поддержке граждан и бизнеса на фоне пандемии.

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

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