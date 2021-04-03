Большинство россиян тратят на необходимые товары и услуги, в том числе продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, порядка 15-30 тыс. рублей, что составляет 25-50% их бюджета.

С чего всё началось Россияне рассказали, сколько тратят на продукты в месяц Большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, 25-50% своего бюджета, или 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости 02:02