Россияне рассказали о ежемесячных тратах на необходимые товары и услуги
Большинство россиян тратят на необходимые товары и услуги, в том числе продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, порядка 15-30 тыс. рублей, что составляет 25-50% их бюджета.В источнике
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Россияне рассказали, сколько тратят на продукты в месяц
Большинство российских семей тратит на самые необходимые товары и услуги, включая продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, 25-50% своего бюджета, или 15-30 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости02:02