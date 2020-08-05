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РБК
РБК

Россияне назвали основные причины увольнения с работы

Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне назвали основные причины увольнения с работы

Более 30 процентов россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:12
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Определены основные причины увольнения россиян

РЕН ТВ04:17
РБК

Россияне назвали основные причины увольнения с работы

РБК01:54
Lenta.ru

Россияне раскрыли причины увольнений

Lenta.ru21:42
Известия

Россияне назвали причины увольнения с работы

Известия23:50
Комсомольская правда

Названы главные причины увольнения россиян с работы

Комсомольская правда22:13
Газета.Ru

Россияне перечислили причины увольнения с работы

Газета.Ru01:29
РИА Новости

Россияне назвали основные причины увольнения с работы

РИА Новости20:12
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Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news19:32
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В России создали светодиодную установку для лечения коронавируса

Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) создали светодиодную установку для безопасного лечения от коронавируса и других тяжелых заболеваний.
АБН05:15
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русском02:54
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Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии

Эксперт в сфере морских грузоперевозок, живущий и работающий в Таиланде Михаил Войтенко, чья статья с заголовком «Команда оказалась в заложниках на плавучей бомбе», написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.
Lenta.ru06:35
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Партия танков Т-80БВМ поступила в Западный военный округ

Партия прошедших модернизацию основных боевых танков Т-80БВМ поступила в подразделение 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской области.
ANNA-News2 августа в 10:13
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