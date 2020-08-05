Россияне назвали основные причины увольнения с работы
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Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.В источнике
С чего всё началось
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Более 30 процентов россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала "Работа.ру", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:12
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