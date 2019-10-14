Экономика
Lenta.ruРоссияне разочаровались в ювелирных украшениях
Что касается серебра, то рынок сокращается, в том числе, из-за падения покупательной способности населения, указали в Минпромторге. Одновременно в министерстве подчеркнули, что экспорт серебряных украшений стабилен, но одновременно незначителен, и ему необходима поддержка.
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с чего всё началось
Минпромторг выделяет среди причин незначительного потребления серебра в России «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта». Также в министерстве напомнили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.Rambler News Service11:04
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В Луганске у предпринимателя изъяли ювелирные украшения на 15 миллионов рублей
КП - Донецк12 октября в 06:55
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Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
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Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
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Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
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Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.
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