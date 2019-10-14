Минпромторг выделяет среди причин незначительного потребления серебра в России «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта». Также в министерстве напомнили о минимальном объеме потребления металлов платиновой группы в ювелирной промышленности.

с чего всё началось

Что касается серебра, то рынок сокращается, в том числе, из-за падения покупательной способности населения, указали в Минпромторге. Одновременно в министерстве подчеркнули, что экспорт серебряных украшений стабилен, но одновременно незначителен, и ему необходима поддержка.

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