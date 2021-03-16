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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне рекордно сократили потребление товаров

В минувшем 2020 году на фоне пандемии коронавируса россияне сократили потребление товаров и услуг до рекордного за последние пять лет уровня, сильнее потребление падало только в 2015 году. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».В источнике
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С чего всё началось

Расходы россиян в пандемию показали максимальное падение за пять лет

Потребительские расходы россиян в 2020 году снизились на 9% по сравнению с 2019 годом, такое падение стало максимальным с 2015 года, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
ТАСС02:24

Подробнее о событии

Россияне сократили свои расходы в 2020 году

ФАН07:14

Россияне рекордно сократили потребление товаров

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Жителям Свердловской области пришлось сильнее всех в России сократить свои расходы

Znak.com05:15

Исследование: кто в России сильнее затянул пояса во время пандемии

Вести.Ru04:50

Россияне стали меньше тратить во время пандемии

Эхо Москвы04:02

Аналитики сообщили о максимальном падении расходов россиян за пять лет

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Расходы россиян в пандемию показали максимальное падение за пять лет

ТАСС02:24
Интересное

Тысячи петербуржцев пожаловались Путину на мусорный завод

Более 5 тысяч жителей МО «Народный» в Уткиной заводи направили обращение губернатору города Александру Беглову, президенту страны Владимиру Путину, а также депутатам Госдумы, петербургского парламента и еще нескольким адресатам.
РБК Санкт-Петербург08:49

У липецкого депутата нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны

Депутат сельсовета Воловского района Липецкой области организовал склад боеприпасов и взрывчатки времен Великой Отечественной войны, сообщило регионального управление Следственного комитета.
РИА Новости07:28