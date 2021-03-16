В минувшем 2020 году на фоне пандемии коронавируса россияне сократили потребление товаров и услуг до рекордного за последние пять лет уровня, сильнее потребление падало только в 2015 году. К такому выводу пришла аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

С чего всё началось Расходы россиян в пандемию показали максимальное падение за пять лет Потребительские расходы россиян в 2020 году снизились на 9% по сравнению с 2019 годом, такое падение стало максимальным с 2015 года, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. ТАСС 02:24