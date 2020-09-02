Россияне рекордно сократили расходы в 2020 году

Замыкают десятку самых бережливых жители северной столицы, петербуржцы сократили потребление на 15,9 тысяч рублей. По данным исследования, в среднем каждый россиянин сократил потребительские расходы на 11,5 тысяч рублей за первые шесть месяцев нынешнего года.