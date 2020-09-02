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Российская газета
Российская газета

Россияне рекордно сократили расходы в 2020 году

Замыкают десятку самых бережливых жители северной столицы, петербуржцы сократили потребление на 15,9 тысяч рублей. По данным исследования, в среднем каждый россиянин сократил потребительские расходы на 11,5 тысяч рублей за первые шесть месяцев нынешнего года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
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Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°19:29
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБК23:57
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАСС22:03
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ru19:48
РИА Новости

Москвичи сократили расходы в пандемию на 41 тысячу рублей

РИА Новости02:52
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВ19:07
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известия17:01

В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»

Федеральная прокуратура Германии не считает дело Алексея Навального особым случаем и поэтому не раскрывает подробностей расследования, связанного с оппозиционером, сообщили в немецком ведомстве в ответ на запрос «РИА Новости».
В прокуратуре Германии не сочли дело Навального «особым случаем»
РБК03:01
91

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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Футболист Головин пропустит матчи сборной в РФ в Лиге наций в сентябре

В воскресенье, 30 августа, Головин получил травму в гостевом матче второго тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0). Полузащитник, ранее получивший вызов в состав сборной России для подготовки к сентябрьским матчам Лиги наций, покинул поле на 15-й минуте встречи.
Известия30 августа в 16:47

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
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На трассе под Саратовом столкнулись грузовики и сбили водителя

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, в 19:30 на 163 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 46-летний водитель фуры МАN превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стоявшую на правой обочине бетономешалку SHAANXI.
Регион 6403:10