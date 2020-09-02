Россияне рекордно сократили расходы в первом полугодии

Потребительские расходы населения показали крупнейшее сокращение за почти 15 лет. В первом полугодии 2020 года россияне в среднем потратили на 11,5 тыс. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Рекордсменами в абсолютном значении выступили москвичи, сэкономившие в среднем по 41 тыс. рублей.