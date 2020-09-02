Россияне рекордно сократили расходы в первом полугодии
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Потребительские расходы населения показали крупнейшее сокращение за почти 15 лет. В первом полугодии 2020 года россияне в среднем потратили на 11,5 тыс. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Рекордсменами в абсолютном значении выступили москвичи, сэкономившие в среднем по 41 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
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