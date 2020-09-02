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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне рекордно сократили расходы в первом полугодии

Потребительские расходы населения показали крупнейшее сокращение за почти 15 лет. В первом полугодии 2020 года россияне в среднем потратили на 11,5 тыс. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Рекордсменами в абсолютном значении выступили москвичи, сэкономившие в среднем по 41 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
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Московский Комсомолец

Россияне перестали покупать одежду

Московский Комсомолецвчера в 12:08
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБКвчера в 23:57
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАССвчера в 22:03
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ruвчера в 19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 19:29
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВвчера в 19:07
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известиявчера в 17:01

Новые санкции против России из-за отравления Навального более вероятны со стороны ЕС, нежели США

В свою очередь, бывший чиновник администрации Барака Обамы, отвечавший за санкции, дал понять, что Дональд Трамп вряд ли введет существенные ограничения против России.
Эхо Москвы20:07

Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей

Украинская аппаратура на новом российском модуле "Наука", запуск которого на Международную космическую станцию намечается в 2021 году, заменена на российскую, сообщил главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева Сергей Кузнецов.
РИА Новостивчера в 04:58
1

«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газетавчера в 15:21

Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известиявчера в 07:21
83

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
83

Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина

Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новостивчера в 14:38
11

МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

В ряде районов Приморья отменены занятия в школах из-за тайфуна

В трёх городах и двух районах Приморского края отменены занятия в школах из-за приближающегося тайфуна «Майсак», сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.
RT на русском19:45
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Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12