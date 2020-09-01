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Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
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Московский Комсомолец

Россияне перестали покупать одежду

Московский Комсомолецвчера в 12:08
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВвчера в 19:07
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАССвчера в 22:03
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ruвчера в 19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 19:29
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБКвчера в 23:57
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известиявчера в 17:01

Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

По данным на 2 сентября, в Италии умерли 35 497 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 8). Выздоровели 208 201 человек, за сутки этот показатель увеличился на 257 (днем ранее — на 291).
REGNUMвчера в 13:22
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло рядом с Курильскими островами

Сейсмологи в среду зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
ТАССвчера в 07:48

Акции российских компаний упали из-за заявления Германии

Противоречивые заявления представителей России и Германии по поводу причины ухудшения состояния здоровья оппозиционного блогера Алексея Навального, увеличили геополитические риски с точки зрения инвесторов, что привело к распродажам активов российских компаний.
ИА Красная Веснавчера в 15:30

Платежи по QR-кодам через СБП проигрывают по объему Сбербанку

Финансовый директор Wildberries Владимир Бакин отметил, что в августе 2020 года объем платежей через СБП увеличился на 26% по сравнению с июлем, а по сравнению с апрелем, когда был зафиксирован первый значительный всплеск числа таких платежей,— в три раза.
Коммерсантъвчера в 16:55

Швеция испугалась кораблей РФ на Балтике и усилила боевую готовность армии

Как отметили журналисты, Россия и НАТО в последнее время заметно активизировали учения, и Стокгольм, испугавшись в том числе российских кораблей в нескольких километрах от своих границ, решил усилить свои позиции.
ФАН17:15
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Сотрудники НПО Лавочкина продолжат работу по проекту ExoMars-2022

В августе на производственную площадку Thales Alenia Space Italia (г. Турин, Италия) прибыла новая группа российских специалистов Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), которые продолжили совместные работы в рамках российско-европейского проекта ExoMars-2022.
Новый оборонный заказвчера в 11:49

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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