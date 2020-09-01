Платежи по QR-кодам через СБП проигрывают по объему Сбербанку

Финансовый директор Wildberries Владимир Бакин отметил, что в августе 2020 года объем платежей через СБП увеличился на 26% по сравнению с июлем, а по сравнению с апрелем, когда был зафиксирован первый значительный всплеск числа таких платежей,— в три раза.