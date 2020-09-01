Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии
Смотрите также
В Италии открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Актрису Ирину Печерникову похоронят на Ваганьковском кладбище
Площадь лесных пожаров в Ростовской области превысила 500 гектаров
Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября
Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
Главу отдела полиции в Казани отстранили после инцидента со стрельбой
Площадь лесных пожаров в Ростовской области превысила 500 гектаров
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
В Италии открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена
За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии