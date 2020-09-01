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Известия
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

За первые полгода 2020-го жители Москвы снизили траты в среднем на 41 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это стало самым существенным сокращением потребительских расходов по России в январе-июне этого года.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известиявчера в 17:01
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Московский Комсомолец

Россияне перестали покупать одежду

Московский Комсомолецвчера в 12:08
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВвчера в 19:07
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАССвчера в 22:03
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ruвчера в 19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 19:29
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБКвчера в 23:57
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известиявчера в 17:01

Стало известно о желании Лукашенко создать украинско-белорусский союз

Бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе.
Lenta.ruвчера в 16:17
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Жена телеведущего ВГТРК Сергея Брилева получила британское гражданство

Навальный подчеркивал, что квартира была куплена без займов и ипотеки, а семья телеведущего ВГТРК никогда не занималась бизнесом: Брилев — журналист гостелеканала, а его жена — занимается общественной деятельностью через семейное НКО.
Snob.ruвчера в 10:57
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Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального

Новые санкции против России из-за отравления главы ФБК Алексея Навального, о чем 2 сентября заявило правительство Германии, более вероятны со стороны Евросоюза, чем со стороны США, считают опрошенные РБК международные эксперты.
РБКвчера в 14:58

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новостивчера в 02:16
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Русская служба «Би-би-си» восстановила хронологию событий после взлета самолета, в котором Навальному стало плохо

«Русская служба Би-би-си» рассказала, как оказывали помощь политику Алексею Навальному после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву.
Новая газетавчера в 15:57

Бывший член комиссии ООН усомнился в версии об «отравлении» Навального

Ранее специалисты лаборатории бундесвера выступили с официальным заявлением, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.
ФАНвчера в 13:00

Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТ1 сентября в 14:00
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Reuters: США и ЕС ведут переговоры по санкциям против Белоруссии

Возможные санкции против Белоруссии стали темой обсуждения правительств Канады, США, ЕС, Великобритании, сообщает 2 сентября Reuters, ссылаясь на источник в правительственных кругах Канады.
ИА Красная Веснавчера в 12:57
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Завод из Самарской области получил серебряную медаль международного конкурса инновационной сельхозтехники

Завод получил серебряную медаль за разработку самоходного опрыскивателя - разбрасывателя «Туман 3». Это современный высокопроизводительный комплекс для эффективной работы по внесению минеральных удобрений и средств защиты растений в кратчайшие агротехнические сроки.
НИА Самаравчера в 03:18
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