Россияне рекордно сократили расходы за полгода

Потребительские расходы в России за первое полугодие 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысячи рублей. Такого не было 14 лет, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.