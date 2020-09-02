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Вести.Ru
Вести.Ru

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

Потребительские расходы в России за первое полугодие 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысячи рублей. Такого не было 14 лет, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

За первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Известий»).
Известия17:01
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РИА Новости

Москвичи сократили расходы в пандемию на 41 тысячу рублей

РИА Новости02:52
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВ19:07
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАСС22:03
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ru19:48
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°19:29
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБК23:57
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известия17:01

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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Прокуратура Германии не сочла дело Навального «особым случаем»

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», – цитируют «РИА Новости» ответ прокуратуры на запрос о деле Навального.
Ведомости03:28
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Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Стычки начались снова, несмотря на деэскалацию сторон Китай и Индия возобновили столкновения на границе Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.
ДВ-РОССвчера в 06:03
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