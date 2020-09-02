Россияне рекордно сократили расходы за полгода
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Потребительские расходы в России за первое полугодие 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысячи рублей. Такого не было 14 лет, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
За первое полугодие 2020-го россияне сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Известий»).
Известия17:01
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