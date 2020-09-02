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Вести.Ru
Вести.Ru

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

Потребительские расходы в России за первое полугодие 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысячи рублей. Такого не было 14 лет, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.В источнике
С чего всё началось
Известия

Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода

В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Москвичи сократили расходы в пандемию на 41 тысячу рублей

РИА Новости02:52
Телеканал 360°

Россияне рекордно сократили свои расходы в 2020 году

Телеканал 360°19:29
ТАСС

«Известия»: россияне за первое полугодие сократили расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей

ТАСС22:03
URA.Ru

Россияне побили рекорд по экономии денег. Такого не было с 2006 года

URA.Ru19:48
РБК

Аналитики сообщили о рекордном сокращении расходов россиян за полгода

РБК23:57
РЕН ТВ

Россияне рекордно сократили расходы за полгода

РЕН ТВ19:07
Известия

Москвичи сократили расходы на 41 тыс. рублей на фоне пандемии

Известия17:01

Главный тренер «Аталанты» назвал мотивы приглашения Миранчука

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Аталанта" Джан Пьеро Гасперини рассчитывает, что российский полузащитник Алексей Миранчук заменит в словенца Йосипа Иличича, отсутствующего в команде по личным причинам.
Интерфакс-Спортвчера в 12:01

Роспотребнадзор рассказал, что школьникам делать на переменах

Школьники в этом году начали учебу по новым «коронавирусным» правилам: дети теперь не ходят по кабинетам, звонков не будет, общаться с другими классами нельзя, да и технически невозможно — перемены теперь по индивидуальному расписанию.
НГС5504:10
1

Медведев назвал помогающую в обсуждении Курил поправку в Конституцию

Поправка в Конституцию, не допускающая отчуждение территории России, облегчает проведения переговоров с Японией о принадлежности Курильских островов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
РБК04:50
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Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv05:48

В Екатеринбурге сильный ветер повалил деревья

В Екатеринбурге жители в соцсетях делятся фотографиями поваленных ветром деревьев - таковы последствия непогоды, сообщает e1.ru.Накануне свердловчан предупредили - порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а также возможны сильные дожди.
Вестник04:55
1

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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