Россияне рекордно сократили расходы за полгода
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Потребительские расходы в России за первое полугодие 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысячи рублей. Такого не было 14 лет, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.В источнике
С чего всё началось
Корона рубль бережет: россияне рекордно сократили расходы за полгода
В среднем по России за полгода россияне снизили траты на 11,5 тыс. рублей, следует из расчетов FinExpertiza. Таким образом, ежемесячные расходы сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. за аналогичный период 2020 года.
Известия17:01
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