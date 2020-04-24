Финансы

МонаВистаМонаВистаРоссияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту

В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru04:21

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Россияне начали забирать валюту из банков

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News.ru12:50
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

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В Архангельске произошел пожар в жилом двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

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Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели

Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
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Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских

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На Netflix показали новый боевик с Крисом Хемсвортом

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ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

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Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей

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Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
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В Испании выясняют, как вирус проник в страну

Учёные главного института в области исследования вирусов в Мадриде взяли на пробы образцы пациентов из разных регионов Испании, чтобы понять какого типа коронавирус в какой территории, а ещё когда и где им мог заразиться больной.
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РБК Калининград 06:07
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