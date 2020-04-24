Финансы
9111.ruРоссияне забирают валюту из банков на фоне обвала рубля
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков вследствие обвала курса рубля, пишет Лента. Ру со ссылкой на данные, представленные Банком России.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ruвчера в 04:21
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Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
Национальная служба новостейвчера в 08:02
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Комментарии
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