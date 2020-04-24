с чего всё началось

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков вследствие обвала курса рубля, пишет Лента. Ру со ссылкой на данные, представленные Банком России.

Россияне забирают валюту из банков на фоне обвала рубля

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