с чего всё началось

В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.

Общество Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса «Пандемии двух зоонозных коронавирусов SARS (Китай, 2002-2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012-2014) закончились примерно через 6-7 месяцев после того, как были зафиксированы первые случаи заражения», - пояснил Бутенко. 49

Транспорт ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 74

Экономика Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года. 15

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. 1,2K

Наука Над северными территориями России проходят сотни смерчей в год Более сотни смерчей, многие из которых очень сильные, проходят над территорией России за год, сообщила 24 апреля пресс-служба Российского научного фонда, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Monthly Weather Review. 3

Общество В Испании выясняют, как вирус проник в страну Учёные главного института в области исследования вирусов в Мадриде взяли на пробы образцы пациентов из разных регионов Испании, чтобы понять какого типа коронавирус в какой территории, а ещё когда и где им мог заразиться больной. 200

Происшествия В Ярославской области обрушился пешеходный мост Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье. 58

Происшествия 88 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО За последние сутки число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 5849 человек. 1

Армия и оружие Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки Армия России начнет получать носимые тепловизоры "Сыч" в 2021 году для инженерной разведки позиций противника.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 16

Музыка The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса. 13

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о долгом восстановлении пациентов, перенесших коронавирус Ранее руководитель Роспотребнадзора предупреждала о рисках взрывного роста заболеваемости в том случае, если в ближайшее время введенные в стране ограничения будут ослаблены.

Авто Volvo расширил базовую комплектацию Volvo XC90 1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации. 8

Экономика В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов». 8

Общество Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света. 8

Общество Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года. 82