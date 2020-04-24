Финансы
МонаВистаРоссияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту
В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ru04:21
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Комментарии
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ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Политика
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Газета.Ru 11:52
Наука
Над северными территориями России проходят сотни смерчей в год
Более сотни смерчей, многие из которых очень сильные, проходят над территорией России за год, сообщила 24 апреля пресс-служба Российского научного фонда, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Monthly Weather Review.
ИА Красная Весна 14:19
Общество
В Испании выясняют, как вирус проник в страну
Учёные главного института в области исследования вирусов в Мадриде взяли на пробы образцы пациентов из разных регионов Испании, чтобы понять какого типа коронавирус в какой территории, а ещё когда и где им мог заразиться больной.
Вести.Ru 19:09
Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Происшествия
88 человек инфицированы коронавирусом в ЕАО
За последние сутки число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 5849 человек.
РИА Биробиджан 03:39
Армия и оружие
Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки
Армия России начнет получать носимые тепловизоры "Сыч" в 2021 году для инженерной разведки позиций противника.
Газета.Ru 20:13
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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Дочь Любови Успенской поразила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской, 30-летняя Татьяна Плаксина, поразила своим подписчиков новый провокационным фото.
GreatLove 16:49
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ 19:50
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Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса
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Известия 19:23
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 06:38
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о долгом восстановлении пациентов, перенесших коронавирус
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Эхо Москвы 20:06
Авто
Volvo расширил базовую комплектацию Volvo XC90
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Группа «Мумий Тролль» выпустила новый клип
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Помощника главы Россельхознадзора заподозрили в педофилии
Помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова обвинили в совращении несовершеннолетней.
Известия вчера в 09:00
Технологии
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
Хоккей
Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей
News.ru вчера в 02:21
Экономика
В США призвали развивающиеся страны раскрыть долги перед Китаем
Сенаторы подчеркнули, что без прозрачности долгов налогоплательщикам США и других западных стран фактически придётся «спасать китайские финансовые институты и усиливать китайскую дипломатию долговых капканов».
Московский Комсомолец 00:41
Общество
Онищенко оценил влияние солнечного света на коронавирус
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что коронавирус быстро погибает от воздействия прямого солнечного света.
РИА Новости 18:32
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Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
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Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки
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МР7.ру 11:24
Политика
Небензя обратил внимание на нарушение при выступлении главы МИД Косова
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
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Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
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