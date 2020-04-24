Финансы
МонаВистаРоссияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту
В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.
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Бывший глава ЦБ России: россияне сомневаются в устойчивости банковской системы
Общественное телевидение России10:01
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Комментарии
Общество
Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе
Роспотребнадзор разработал рекомендации по поэтапному выходу кафе и ресторанов из ограничений, предпринятых из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 14:42
Политика
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Технологии
Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru 08:18
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Общество
ВОЗ назвала перспективными разработки вакцин от коронавируса из России
Российские разработки вакцин против коронавируса попали в перечень перспективных на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:20
Общество
СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ
Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
Говорит Москва 10:52
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч
В стране умерли 50 031 человек, выздоровели 80 937. Общее число зараженных составляет 870 468.
Коммерсантъ 11:58
Футбол
Производитель конопли может купить права на название «Камп Ноу»
Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны» «Камп Ноу», утверждает The Sun.
ProstoProSport 08:45
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.
ТАСС 11:50
Политика
Языковой омбудсмен Украины подала в отставку
RT на русском 09:13
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкие аналитики из компании TUV составили рейтинг самых надежных легковых автомобилей, которые предлагаются на европейском авторынке.
32CARS.ru вчера в 00:58
Энергетика
Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 10:53
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Политика
Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией
Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.
Вести.Ru 11:16
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Здоровье
Трамп предложил вводить больным коронавирусом дезинфицирующее средство
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами высказал предположение о возможности вводить дезинфицирующее средство пациентам с COVID-19.
RT на русском 08:32
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 06:31
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась на самоизоляции в одиночестве
Артистка приобрела в этом городке деревянный дом. В гостях у Ирины Акуловой побывала съемочная группа Первого канала.
Дни24 вчера в 23:01
Здоровье
Коронавирус выявлен у проживающей в Кочпонском ПНИ девочки
Кочпонский ПНИ перешел на закрытый режим работы. Как сообщает руководство ПНИ, 20 апреля наличие COVID-19 заподозрено у несовершеннолетней.
Комиинформ 10:59
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.
Ведомости 09:46