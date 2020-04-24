В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.

Политика Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу. 665

Экономика Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24». 26

Общество СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.

Общество Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек. 160

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Здоровье Трамп предложил вводить больным коронавирусом дезинфицирующее средство Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами высказал предположение о возможности вводить дезинфицирующее средство пациентам с COVID-19.

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Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 241

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