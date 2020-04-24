Финансы

МонаВистаМонаВистаРоссияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту

В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.
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Комсомольская правда05:03

Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ru04:21
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СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ

Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
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Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
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Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

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Производитель конопли может купить права на название «Камп Ноу»

Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны» «Камп Ноу», утверждает The Sun.
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10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде

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Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.
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Языковой омбудсмен Украины подала в отставку

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Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
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Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией

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Уткин ответил на угрозы Соловьева

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Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Трамп предложил вводить больным коронавирусом дезинфицирующее средство

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Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
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ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
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Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась на самоизоляции в одиночестве

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