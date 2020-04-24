Финансы
МонаВистаРоссияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту
В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.
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Бывший глава ЦБ России: россияне сомневаются в устойчивости банковской системы
Общественное телевидение России10:01
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Комментарии
Общество
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
В Москве установлен оптимальный режим самоизоляции из-за коронавируса, и сценарии с вводом войск столичные власти рассматривать не хотели бы.
Российская газета вчера в 12:06
Общество
Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
Технологии
Как функционирует приложение «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг» было разработано для пациентов с COVID-19, которые лечатся в домашних условиях.
Вести Подмосковья 00:53
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали дающих взятки высокопоставленных таможенников
Сотрудники ФСБ задержали троих работников Федеральной таможенной службы (ФТС), подозреваемых в даче взяток за незаконный провоз товаров через границу.
Lenta.ru 10:59
Футбол
Игроков Бундеслиги могут обязать играть в масках
Игроков Бундеслиги могут обязать играть в медицинских масках в случае возобновления сезона, сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ, который подготовило Министерство труда Германии.
Soccer.ru 09:41
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах превысило 50 тыс. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 11:01
Политика
В главном храме Минобороны появится мозаика с Путиным, Шойгу и Сталиным
На стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением президента Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина.
Lenta.ru 11:23
Здоровье
63 человека в Воронежской области лечатся от коронавируса на дому
В Воронежской области лечение в домашних условиях получает 63 человека, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию.
Обозреватель Врн 02:10
Общество
Управляющий делами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом, сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения COVID-19.
Полит.ру 07:38
Общество
Попова призвала соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян соблюдать режим самоизоляции во время майских праздников, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
Авто
УАЗ оснастит усиленной защитой «Русский Прадо»
УАЗ «Патриот» будущей генерации, который прозвали в Сети «Русский Прадо», обзаведется развитой нижней стальной защитой узлов и агрегатов подкапотного пространства, причем одновременно исполняющую роль акустического экрана (поглотителя шумов).
SpeedMe 10:32
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
Культура
Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Российская актриса Чулпан Хаматова ответила на проклятья из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
ФАН вчера в 04:13
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.
ТАСС 11:50
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Глава МВД по Новосибирской области подал в отставку
Генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности начальника ГУМВД по Новосибирской области, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:59
Экономика
Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ
Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости 10:13
Общество
Путин попросил подготовить документы для дистанционной продажи машин
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство совместно с представителями автопрома подготовить нормативные документы, которые обеспечат возможность дистанционной продажи автомобилей.
РИА Новости 09:03
Экономика
Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса
По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.
Discover24 11:37
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
RT на русском вчера в 05:55
Общество
Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Олег Власов объявил о завершении карьеры
Карьера получилась немного рваной.
Телеканал Санкт-Петербург 10:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22