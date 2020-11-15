Россияне резко сократили покупки в интернете
В октябре средний чек покупок россиян в онлайне сократился до 2,1 тыс. рублей. Это на 45% меньше, чем в апреле, когда был первый пик заболеваемости коронавирусом и граждане были вынуждены перейти на самоизоляцию. Речь о покупках продуктов питания и товаров первой необходимости.В источнике
С чего всё началось
Цифровая экономия: россияне активно сокращают траты в интернете
В октябре средний чек покупок россиян в онлайне сократился до 2,1 тыс. рублей. Это на 45% меньше, чем в апреле, когда был первый пик заболеваемости коронавирусом и граждане были вынуждены перейти на самоизоляцию. Речь о покупках продуктов питания и товаров первой необходимости.
Известия16:01
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