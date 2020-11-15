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Известия
Известия

Россияне резко сократили покупки в интернете

В октябре средний чек покупок россиян в онлайне сократился до 2,1 тыс. рублей. Это на 45% меньше, чем в апреле, когда был первый пик заболеваемости коронавирусом и граждане были вынуждены перейти на самоизоляцию. Речь о покупках продуктов питания и товаров первой необходимости.В источнике
С чего всё началось
Известия

Цифровая экономия: россияне активно сокращают траты в интернете

В октябре средний чек покупок россиян в онлайне сократился до 2,1 тыс. рублей. Это на 45% меньше, чем в апреле, когда был первый пик заболеваемости коронавирусом и граждане были вынуждены перейти на самоизоляцию. Речь о покупках продуктов питания и товаров первой необходимости.
Известия16:01
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Аргументы и Факты

Траты россиян на покупки в интернете сократились почти в два раза

Аргументы и Факты22:11
Life.ru

Осенью россияне тратят в онлайн-магазинах почти наполовину меньше, чем весной

Life.ru20:55
Национальная служба новостей

Средний чек покупок россиян в онлайне резко сократился

Национальная служба новостей18:10
Телеканал 360°

Россияне начали экономить на покупках онлайн

Телеканал 360°19:47
ТАСС

«Известия»: траты россиян на покупки в интернете сократились почти в два раза за полгода

ТАСС20:31
News.ru

Россияне стали меньше покупать онлайн, несмотря на вторую волну COVID-19

News.ru17:04
Известия

Россияне резко сократили покупки в интернете

Известия16:01

Телеведущий Хрусталёв рассказал о своей госпитализации

Санкт-Петербург, 15 ноября 2020, 18:07 — REGNUM Актеру и телеведущему Дмитрию Хрусталеву, госпитализированному 14 ноября в Санкт-Петербурге, поставлен предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».
REGNUMвчера в 10:07

В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в России на этой неделе

Погода продолжает преподносить сюрпризы - на юге европейской территории сильно похолодает, а на азиатской части страны температура окажется выше климатической нормы на 12-20 градусов.
Российская газета19:02

ВС не разрешил полиции беспричинно применять электрошокеры

Доставка правонарушителя в отделение полиции является исключительной мерой, а буйное поведение задержанного не даёт сотрудникам силовых структур права применять к нему спецсредства, отмечает Верховный суд РФ.
РАПСИ13 ноября в 01:12

ЦБ разъяснил россиянам порядок исключения из базы о мошеннических переводах

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора, решение по поводу исключении соотечественников из базы данных о каких-либо мошеннических переводах принимается Центробанком в соответствии с информацией, ранее запрашиваемой у других банков.
Live24вчера в 06:25

Давший показания на экс-замглавы Росгвардии офицер заключил сделку со следствием

По данным газеты «Коммерсант», следствие полагает, что жена Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская.
Известиявчера в 07:00