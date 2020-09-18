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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России. Эксперты уверены, что таким образом люди создают финансовую подушку безопасности в ожидании дальнейшего падения курса рубля.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАССвчера в 20:13
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°вчера в 21:30
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:11
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ruвчера в 20:43
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ruвчера в 23:59
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ruвчера в 18:32
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известиявчера в 17:55

Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Дональд Трамп в ходе встречи с командованием Космических сил США, заявил, что американская администрация одобрила создание гиперзвуковой ракеты, превосходящей по характеристикам российские и китайские аналоги.
REGNUM00:19
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Названы риски для Украины в случае остановки «Северного потока — 2»

В случае остановки проекта «Северный поток — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) окажется под угрозой, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний.
Известия22:11
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Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы перешел под флаг России

Нефтяной танкер дедвейтом 320,8 тыс. тонн (класса VLCC, Very Large Crude Carrier), который ходил под флагом Венесуэлы, сменил имя с Ayacucho на "Максим Горький" и перешел под российский флаг, следует из базы данных о морских судах Equasis.
ТАССвчера в 03:15
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Европарламент определил, когда истекает срок президентства Лукашенко

Ранее европейские депутаты поддержали введение санкций в отношении президента Белорусии, а также «лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии».
Московский Комсомолец19:01
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«Лукойл» возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний в России

Forbes публикует ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний Россиинттрs: / / t.co / vqfGaSLpMd — ForbesRussia (@ ForbesRussia) September 17, 2020 Общая выручка 200 компаний в 2019 году составила 45,3 триллиона рублей.
Компания17 сентября в 03:02
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Соратница Навального сообщила детали о вывозе бутылки со следами яда

Сотрудник ФБК Мария Певчих рассказала в интервью Би-би-си, как соратники оппозиционера Алексея Навального забрали из номера отеля в Томске ряд предметов политика, включая бутылку, на которой впоследствии обнаружили следы яда из группы «Новичок».
РБКвчера в 13:10
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На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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