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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России. Эксперты уверены, что таким образом люди создают финансовую подушку безопасности в ожидании дальнейшего падения курса рубля.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ru23:59
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°21:30
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55

Слухи: владельцы Marvel’s Spider-Man для PS4 не получат бесплатное обновление до PS5-версии

Увеличение по нажатию Утверждение Моначелли противоречит заявлению главы Sony Interactive Entertainment Джима Райана (Jim Ryan), который пообещал бесплатный апгрейд для PS4-версий стартовых игр PS5, включая Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.
3DNews07:14

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич опроверг данные о наличии политических заключенных в стране, а также не подтвердил обвинения в сексуальном насилии против протестующих.
РИА Новости05:58
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Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

Соглашение о взаимном сотрудничестве в инновационной сфере было подписано сегодня между Москвой и Пекином в рамках заседания наблюдательного совета фонда «Московского инновационного кластера».
Юго-Восточный курьер06:22
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Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы в 2021-2022 году

Минобрнауки России утвердило новые правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут применяться в 2021-2022 учебном году, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Serviceвчера в 10:53
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Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Автор песни в поддержку Лукашенко заявил об отсутствии гонорара

Евгений Олейник, автор песни «Любимую не отдают», которую исполнили Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой и другие музыканты, рассказал РБК, что она написана в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РБК07:08
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Ученый оценил версию появления жизни на Венере из-за советских зондов

Заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин прокомментировал версию о том, что микроорганизмы на Венеру могли быть занесены советскими посадочными станциями миссий «Венера» и «Вега».
Известиявчера в 18:40
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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