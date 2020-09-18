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Газета.Ru
Газета.Ru 

Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России. Эксперты уверены, что таким образом люди создают финансовую подушку безопасности в ожидании дальнейшего падения курса рубля.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°21:30
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ru23:59
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55

В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии

Страны-члены Совета по правам человека ООН в пятницу приняли резолюцию, осуждающую ситуацию с соблюдением прав человека в Белоруссии и призывающую власти страны принять меры для урегулирования ситуации.
В СПЧ ООН осудили ситуацию с правами человека в Белоруссии
Интерфакс10:39
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.ру07:58
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