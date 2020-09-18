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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России. Эксперты уверены, что таким образом люди создают финансовую подушку безопасности в ожидании дальнейшего падения курса рубля.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ruвчера в 23:59
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАССвчера в 20:13
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:11
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ruвчера в 20:43
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°вчера в 21:30
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ruвчера в 18:32
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известиявчера в 17:55

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ
Коммерсантъвчера в 14:46
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ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника

Следственное управление ФСБ считает, что бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, арестованная по делу о шпионаже (ст. 275 УК), передала Службе информации и безопасности (СИБ) Молдавии данные о поставках электричества на Украину, полученные от замглавы Минэнерго Вячеслава Кравченко.
РБКвчера в 11:34
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Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ruвчера в 12:50
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Пушков назвал провинциальными требования Украины «пустить» её в Европу

Москва, 19 сентября 2020, 01:58 — REGNUM Киевская политическая верхушка «провинциализировалась» после госпереворота в 2014 году, о чём свидетельствует требование Украины «пустить» её в Европу, написал 18 сентября председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
REGNUM18:58
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Суд ЕС поставил точку в споре вокруг спортивного бренда Лионеля Месси

Cуд Европейского Союза оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Ведомства по правам интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и подтвердил в полном объеме выводы из постановления (T-554/14), на основании которого футболисту Леонелю Месси предоставлено право на регистрацию торговой марки MESSI для спортивного инвентаря и одежды.
РАПСИ17 сентября в 04:18

Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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