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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России. Эксперты уверены, что таким образом люди создают финансовую подушку безопасности в ожидании дальнейшего падения курса рубля.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известиявчера в 17:55
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°вчера в 21:30
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:11
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ruвчера в 20:43
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАССвчера в 20:13
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ruвчера в 18:32
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ruвчера в 23:59

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ
Коммерсантъвчера в 14:46
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Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ16 сентября в 14:11
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по «Спутнику V»

Научный журнал Lancet опубликовал одновременно обращение международной группы ученых к российским специалистам, посвященное вакцине "Спутник V", и ответ российских специалистов коллегам, сообщила РИА Новости представитель издания.
РИА Новостивчера в 12:15
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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Американские военные испытали новейший истребитель шестого поколения

Согласно утверждению Ропера, американские ВВС фактически доказали, что в состоянии примерно спустя год после завершения аналитической части работы подготовить прототип истребителя нового поколения и приступить к его испытаниям.
Военное дело16 сентября в 04:40
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