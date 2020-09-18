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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России. Эксперты уверены, что таким образом люди создают финансовую подушку безопасности в ожидании дальнейшего падения курса рубля.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ru23:59
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°21:30
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55

В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости09:11
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«Баргузин» может стать ответом на модернизацию ядерного вооружения США

Издание «Военно-промышленный курьер» предложило в виде самого эффективного ответа на инициативу США заменить баллистические ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III на более современные средства доставки ядерного заряда ответить возрождением Россией боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин».
Военное деловчера в 06:04
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Sony отменила кинопрокат мультфильма «На связи» с Оливией Колман

Студия Sony Pictures отказалась от осенней премьеры анимационной ленты «На связи», за производство которой отвечают продюсеры «Монстров на каникулах» и создатели хитового мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Крис Миллер.
Киноафиша России06:52

Парламент США обвинил Boeing в крушении самолетов 737 MAX

Авиакатастрофы самолетов модели Boeing 737 MAX обусловлены рядом нарушений при проектировании воздушного судна, заявила Комиссия палаты представителей конгресса США 16 сентября, сообщает пресс-служба конгресса.
ИА Красная Веснавчера в 02:34
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Трамп предложил помиловать Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks расскажет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году, сообщили в лондонском суде в пятницу.
Российская газета08:48
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Суд оштрафовал жителя Ульяновска по делу о реабилитации нацизма

Ульяновский областной суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя по делу о реабилитации нацизма за размещение фотографии лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».
RT на русском08:44
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Скажи «да»: могут ли мошенники оформить на вас кредит по голосу? Отвечают банкиры

Нужно не только разговаривать своим голосом, но и указать логин и пароль, полученные при регистрации в ЕБС, показать в камеру лицо, назвать кодовое слово, — добавляет директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Екатеринбурге Ольга Маутер.
Новости Ярославля 76.ru08:51

Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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В Общественной палате ответили на критику ЦИК «экспертами»

Председатель Координационного совета Общественной палаты России по контролю за голосованием, директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев прокомментировал «Известиям» критику некоторых «экспертов» встречи главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой с представителями экспертного сообщества, намеченную на 23 сентября.
Известия08:23
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