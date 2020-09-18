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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России. Эксперты уверены, что таким образом люди создают финансовую подушку безопасности в ожидании дальнейшего падения курса рубля.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ru23:59
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°21:30

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости23:17
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Варламов признан второй звездой матча «Айлендерс» с «Тампой»

Российский голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов стал второй звездой шестого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Тампы-Бэй Лайтнинг", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru01:05

Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице

Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Serviceвчера в 04:48
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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Трамп назвал условие помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот предоставит сведения о кибератаке на Демократическую партию, сообщает Reuters со ссылкой на адвоката.
ТАСС08:10
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Загрузивший фото Гитлера в «Бессмертный полк» оштрафован на 120 тысяч

Ульяновский областной суд приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей местного жителя, который выложил фотографию главы нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайт акции "Бессмертный полк", посвященной памяти героев Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ06:57
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Sony отменила кинопрокат мультфильма «На связи» с Оливией Колман

Студия Sony Pictures отказалась от осенней премьеры анимационной ленты «На связи», за производство которой отвечают продюсеры «Монстров на каникулах» и создатели хитового мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Крис Миллер.
Киноафиша России06:52