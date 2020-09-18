Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты
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Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России. Эксперты уверены, что таким образом люди создают финансовую подушку безопасности в ожидании дальнейшего падения курса рубля.В источнике
С чего всё началось
Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты
В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
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