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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне резко увеличили покупку иностранной валюты

Покупки валюты на сумму от $5 тыс. в России резко выросли в мае и июне этого года, пишут "Известия" со ссылкой на последние данные Банка России. Эксперты уверены, что таким образом люди создают финансовую подушку безопасности в ожидании дальнейшего падения курса рубля.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ru23:59
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известия17:55
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Факты21:11
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ru20:43
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАСС20:13
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ru18:32
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°21:30

В Липецке в пяти школах 14 классов перевели на дистанционное обучение

В пяти школах Липецке 14 классов перевели на дистанционное обучение, сообщила в своем Instagram председатель департамента образования городской администрации Светлана Бедрова.
В Липецке в пяти школах 14 классов перевели на дистанционное обучение
АиФ - Черноземье16 сентября в 11:05
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В Германии заявили, что «Северный поток — 2» готов на 97 процентов

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости09:11
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PlayStation 5 не сможет запускать игры для PS1, PS2 и PS3

Общаясь с Famitsu, Джим Райан рассказал об обратной совместимости PlayStation 5 с играми для PlayStation 4. По его словам, компания не забывает о своём 100-миллионном сообществе и хочет, чтобы у геймеров была возможность запустить свои игры для PS4 на PS5.
3DNews09:55

ФАС выдала предостережение главе «Доброфлота» из-за прогноза по икре

Федеральное антимонопольное агентство выдало предостережение гендиректору крупного производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александру Ефремову из-за его слов возможном росте цен на красную икру.
Rambler News Service07:33
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Путин заявил о наличии у России уникального оружия

"Нынешнее поколение российских оружейников достойно продолжает дело своих предшественников, производит действительно уникальные образцы вооружения, которые сегодня опережают зарубежные аналоги", - отметил Владимир Путин.
Российская газета08:23
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СК возбудил дело о мошенничестве с имуществом семьи актера Баталова

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможном хищении недвижимости и денег семьи актера.
ТАСС07:41
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