Экономика
РИА НовостиBloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Экономика
Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных
Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Авто
Представлен электрический внедорожник Triton Model H
Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем.
SpeedMe вчера в 23:22
Здоровье
Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН
Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН В Еврейской автономной области в исправительном учреждении управления ФСИН произошла вспышка заболевания коронавирусом, сообщается на сайте портале правительства региона.
Медиазона 13:11
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания 14:13
Энергетика
Цена российской нефти Urals стала отрицательной
Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше вчерашней последней цены $15,75.
РБК 15:34
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Политика
На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете»
Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной.
Znak.com вчера в 10:55
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
Общество
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:49
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»
По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости 15:05
Здоровье
Академик РАН назвал необходимое условие для победы над коронавирусом
Пандемия коронавируса пойдет на спад после того, как им заразятся 70-80% популяции, считает академик РАН Феликс Ершов.
ФАН 16:05
Происшествия
В Мурманской области за сутки коронавирус подтвердили еще у 35 человек
За сутки инфекцию подтвердили у 35 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
REGNUM 15:37
Общество
Мишустин упростил ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом
Постановление, упрощающее и ускоряющее беспошлинный ввоз в Россию медицинских товаров, необходимых для борьбы с COVID-19, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Народные новости 14:05
Футбол
Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая
Важно, чтобы риск заражения был минимальным. Миллионы болельщиков могли бы увидеть футбол с 9 мая.
Bookmaker-ratings.ru 14:55
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Шоу-бизнес
Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке
Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать в июне
Клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируется начать в июне, сообщила научный сотрудник центра Наталья Думченко.
Вести ФМ 14:06
Шоу-бизнес
Перед госпитализацией Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Актуальные Новости вчера в 02:11
Общество
Инфекционист Никифоров рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно, говорит завкафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
ФАН вчера в 22:33
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15