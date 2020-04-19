Экономика

РИА НовостиРИА НовостиBloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
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«Народ побежал снимать наличку». Почему люди забрали ₽1 трлн из банков

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С начала марта в России банки выдали около триллиона рублей наличных — это больше чем за весь 2019 год

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В США связали увеличение количества наличных у россиян с обращениями Путина

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Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

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Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

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Bloomberg: россияне сняли с карточек триллион рублей после обращения Путина по коронавирусу

URA.Ruвчера в 06:50
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Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Коммерсантъ 07:13
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Экономика

Российские банки оказались готовы к эпидемии лучше зарубежных

Российские банки, мировые лидеры в сфере безналичных платежей, оказались готовы к пандемии коронавируса гораздо лучше международных коллег.
Российская газета 17:01
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
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Авто

Представлен электрический внедорожник Triton Model H

Хотя Model H, представленная здесь, не имеет солнечных батарей, Triton надеется интегрировать эту технологию в будущем.
SpeedMe вчера в 23:22
8
Здоровье

Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН

Власти ЕАО сообщили о вспышке коронавируса в учреждении УФСИН В Еврейской автономной области в исправительном учреждении управления ФСИН произошла вспышка заболевания коронавирусом, сообщается на сайте портале правительства региона.
Медиазона 13:11
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
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Шоу-бизнес

Джессику Альбу уличили в обмане

Культуромания 14:13
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Энергетика

Цена российской нефти Urals стала отрицательной

Расчетная цена нефти марки Urals, которой торгуют российские компании, составила -$2 за баррель, что на 112,7% меньше вчерашней последней цены $15,75.
РБК 15:34
Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Политика

На Кадырова хотят заявить в СК из-за угроз «Новой газете»

Председатель Комитета против пыток Игорь Каляпин планирует заявить в СК и Генпрокуратуру на главу Чечни Рамзана Кадырова из-за угроз в адрес Новой газеты и ее обозревателя Елены Милашиной.
Znak.com вчера в 10:55
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
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Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели 11:08
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Общество

В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:49
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Политика

На Украине наградили бывшего эсэсовца

Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
17
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Футбол

Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»

По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости 15:05
Здоровье

Академик РАН назвал необходимое условие для победы над коронавирусом

Пандемия коронавируса пойдет на спад после того, как им заразятся 70-80% популяции, считает академик РАН Феликс Ершов.
ФАН 16:05
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Происшествия

В Мурманской области за сутки коронавирус подтвердили еще у 35 человек

За сутки инфекцию подтвердили у 35 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
REGNUM 15:37
53
Общество

Мишустин упростил ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом

Постановление, упрощающее и ускоряющее беспошлинный ввоз в Россию медицинских товаров, необходимых для борьбы с COVID-19, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Народные новости 14:05
1
Футбол

Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая

Важно, чтобы риск заражения был минимальным. Миллионы болельщиков могли бы увидеть футбол с 9 мая.
Bookmaker-ratings.ru 14:55
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
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Общество

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

ТАСС 10:09
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Шоу-бизнес

Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке

Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
Bimru.ru 08:00
7
Общество

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать в июне

Клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывает научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, планируется начать в июне, сообщила научный сотрудник центра Наталья Думченко.
Вести ФМ 14:06
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Шоу-бизнес

Перед госпитализацией Татьяна Буланова жаловалась на безденежье

Актуальные Новости вчера в 02:11
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Общество

Инфекционист Никифоров рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус не следует канонам классической эпидемиологии и действует странно, говорит завкафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
ФАН вчера в 22:33
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
8
Как работают Яндекс.Новости?
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