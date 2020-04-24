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Россияне ринулись забирать иностранную валюту из банков
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Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. Согласно данным Центробанка РФ, остатки на валютных депозитах населения в начале апреля равнялись $89,3 млрд против $94,3 млрд в начале марта.В источнике
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С чего всё начиналось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru 24 апреля в 04:21
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Будет ли в России введен налог на обмен валюты и выдержат ли банки кризис

Комсомольская правда 24 апреля в 18:01
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Россияне начали забирать со вкладов валюту

News.ru 24 апреля в 12:50
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Россияне бросились забирать валюту из банков

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