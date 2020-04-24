Финансы

News.ruNews.ruРоссияне начали забирать со вкладов валюту

Уточняется, что отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего с начала 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений $7,2 млрд. Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru24 апреля в 04:21

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Комментарии

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Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
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Вчера у омского бойца Александра Шлеменко родился еще один мальчик. Это уже четвертый ребенок в семье известного спортсмена.
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Китайская компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые будут обновлены до EMUI 10.1.
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