с чего всё началось

Уточняется, что отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего с начала 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений $7,2 млрд. Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.

Общество В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области. 91

Здоровье В Крыму за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике Крым выросло до 69, за сутки выявлено два новых случая, сообщил в воскресенье глава региона Сергей Аксенов. 14

Политика В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев прокомментировал сообщения СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Общество Депутат Госдумы Калашников госпитализирован с коронавирусом Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. 2,5K

Здоровье В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.

Происшествия Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов. 16

Наука Ученые исследовали особенности умственных нарушений при эпилепсии Ученые института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН изучили патофизиологические особенности сопутствующих расстройств мозговых функций в экспериментах на животных и клеточных культурах. 4

Единоборства Омский боец Александр Шлеменко стал отцом в четвертый раз Вчера у омского бойца Александра Шлеменко родился еще один мальчик. Это уже четвертый ребенок в семье известного спортсмена.

Общество Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. 32

Здоровье В больницах Ухани не осталось ни одного пациента с коронавирусом Официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн сообщил, что в больницах китайской Ухани в провинции Хубэй не осталось ни одного пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. 14

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 713

Политика Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе. 680