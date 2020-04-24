Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. Согласно данным Центробанка РФ, остатки на валютных депозитах населения в начале апреля равнялись $89,3 млрд против $94,3 млрд в начале марта.

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.

Экономика Набиуллина озвучила основные причины отказа в «кредитных каникулах» Основная причина отказа в предоставлении гражданам РФ «кредитных каникул» состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита.

Экономика Путин пошутил о снижении ключевой ставки Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время». 7

Здоровье Минздрав назвал сроки выздоровления детей с коронавирусом Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

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Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 938

Экономика ЦБ поддержал прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам Центральный Банк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в условиях сложившегося кризиса из-за коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции. 6

Политика Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. 412

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Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,7K