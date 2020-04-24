Финансы
РосбалтРоссияне ринулись забирать иностранную валюту из банков
Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. Согласно данным Центробанка РФ, остатки на валютных депозитах населения в начале апреля равнялись $89,3 млрд против $94,3 млрд в начале марта.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывший глава ЦБ России: россияне сомневаются в устойчивости банковской системы
Общественное телевидение России10:01
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Комментарии
Общество
Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках
Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Экономика
Набиуллина озвучила основные причины отказа в «кредитных каникулах»
Основная причина отказа в предоставлении гражданам РФ «кредитных каникул» состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита.
Вечерняя Москва 10:05
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Кино
Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов
Режиссер сравнил этот сериал с «C.S.I. Место преступления» (не в пользу последнего).
Киноафиша России вчера в 10:16
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
Экономика
Путин пошутил о снижении ключевой ставки
Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
RT на русском 09:28
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
РИА Новости 06:45
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Здоровье
Минздрав назвал сроки выздоровления детей с коронавирусом
Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
РИА Новости 10:22
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
Общество
Интернет-издание «Проект» и Инициативная группа МГУ объявили, что в университете готовят крупнейшую реформу
Эхо Москвы 10:04
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Экономика
ЦБ поддержал прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам
Центральный Банк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в условиях сложившегося кризиса из-за коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 09:45
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
РИА Новости 10:16
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Общество
В Подмосковье для пациентов с COVID-19 развернут дополнительные места
RT на русском 09:52
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Шоу-бизнес
Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»
Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Гаджеты
Найден способ вывести из строя iPhone с iOS 13 одним сообщением
Новый способ вывести из строя iPhone на операционной системе iOS 13 описан в Сети.
iReactor 04:47
Кино
Раскрыты альтернативные концепт-арты Альтрона из «Мстителей»
На концепт-артах изображен Альтрон, главный противник команды супергероев из фильма «Мстители: Эра Альтрона».
Киноафиша России 08:30
Происшествия
В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек
В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20