Финансы

РосбалтРосбалтРоссияне ринулись забирать иностранную валюту из банков

Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть. Согласно данным Центробанка РФ, остатки на валютных депозитах населения в начале апреля равнялись $89,3 млрд против $94,3 млрд в начале марта.
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Бывший глава ЦБ России: россияне сомневаются в устойчивости банковской системы

Общественное телевидение России10:01

Россияне ринулись забирать иностранную валюту из банков

Росбалт09:33

Из российских банков стали массово забирать валюту

МР7.ру04:44

Россияне бросились забирать валюту из банков

Московский Комсомолец05:50

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

Комсомольская правда05:03

Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков

Национальная служба новостей08:02

Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ru04:21
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 10:38, Ашберн

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Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Политика

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru 08:55
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Экономика

Набиуллина озвучила основные причины отказа в «кредитных каникулах»

Основная причина отказа в предоставлении гражданам РФ «кредитных каникул» состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита.
Вечерняя Москва 10:05
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
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Кино

Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов

Режиссер сравнил этот сериал с «C.S.I. Место преступления» (не в пользу последнего).
Киноафиша России вчера в 10:16
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Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Происшествия

В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
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Экономика

Путин пошутил о снижении ключевой ставки

Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
RT на русском 09:28
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Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

РИА Новости 06:45
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Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Здоровье

Минздрав назвал сроки выздоровления детей с коронавирусом

Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
РИА Новости 10:22
Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
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Общество

Интернет-издание «Проект» и Инициативная группа МГУ объявили, что в университете готовят крупнейшую реформу

Эхо Москвы 10:04
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Экономика

ЦБ поддержал прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам

Центральный Банк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в условиях сложившегося кризиса из-за коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции.
РИА Новости 09:45
6
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
934
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости 10:16
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Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Общество

В Подмосковье для пациентов с COVID-19 развернут дополнительные места

RT на русском 09:52
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ вчера в 07:17
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Общество

Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме

РБК 08:38
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Общество

Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
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Шоу-бизнес

Дана Борисова: «Волочкова бухает. Её лошадиное здоровье выдержит»

Борисова рассказала, что уже больше трёх лет не прикасалась к запрещённым веществам и не собирается.
Территория новостей 04:45
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Общество

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
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Гаджеты

Найден способ вывести из строя iPhone с iOS 13 одним сообщением

Новый способ вывести из строя iPhone на операционной системе iOS 13 описан в Сети.
iReactor 04:47
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Кино

Раскрыты альтернативные концепт-арты Альтрона из «Мстителей»

На концепт-артах изображен Альтрон, главный противник команды супергероев из фильма «Мстители: Эра Альтрона».
Киноафиша России 08:30
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В Краснодаре после взрыва газового баллона в жилом доме погиб человек

В одной из квартир шестиэтажного дома в Краснодаре произошел пожар, при котором погиб мужчина.
Коммерсантъ 08:20
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