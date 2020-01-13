Общество
9111.ruРоссияне с детьми получат ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские семьи с детьми смогут получать ипотеку на выгодных условиях.
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Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Общество
Медведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова
Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Общество
После наводнения в Венеции высохли каналы
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Ранее NEWS.ru писал, что жители Финляндии признаны самыми счастливыми в Северной Европе.
Политика
Рада решила вернуть украинскую делегацию в ПАСЕ
"Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект заявления и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной рады", - написала в Facebook депутат от фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Спорт
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС сведения о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Армия и оружие
В китайский флот поступил самый мощный эсминец в мире
В китайских СМИ появилось сообщение о том, что ВМС КНР приняли на вооружение головной эсминец, сконструированный по проекту 055 «Наньчан».
Общество
В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке
Компания "Столото" готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы.
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Общество
Россияне отпразднуют старый Новый год
Старый Новый год отмечают многие россияне в ночь с 13 на 14 января. Напомним, появление праздника связано с изменением времяисчисления.
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Политика
Саакашвили заподозрен в попытке свержения власти в Грузии
Грузинская полиция заподозрила Михаила Саакашвили в причастности к попытке свержения власти на основании его слов о том, что летом 2019 можно было добиться "падения режима".
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Общество
В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
Авто
До конца 2020 года Opel выведет на российский рынок 6 моделей
О возвращении в российские дилерские центры моделей на платформе GM (Astra, Mokka X) речи не идёт.
Политика
Путин поручил освободить врачей от ответственности за утрату лекарств
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля проработать меры по освобождению работников медучреждений от уголовной ответственности за утрату наркотических и психотропных препаратов, если она не связана с умышленной кражей.
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни человека
Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Политика
Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Волейбол
Российские волейболисты сыграют с Бразилией и США на Олимпиаде-2020
Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.