Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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И.Яровая внесла в Госдуму проект о переходе на ипотеку с выгодными условиями с использованием маткапитала

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Семьям с детьми упростят рефинансирование ипотеки

Телеканал 360°вчера в 07:46

Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях

Lenta.ruвчера в 06:16

В Госдуму внесен законопроект об упрощенном переходе на льготную ипотеку

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Яровая внесла в Думу законопроект об упрощении перехода на выгодную ипотеку с маткапиталом

ТАССвчера в 03:46

Госдума упростит переход на льготную ипотеку на средства маткапитала

REGNUMвчера в 02:58

Маткапиталу облегчат смену банка

Российская газетавчера в 10:43
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Каждый третий россиянин заявил об усталости от январских каникул

В настоящее время каждый третий жителей страны (33%) признается, что устал отдыхать в январе.
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Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
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Политика

В Минобороны РФ назвали главный итог переговоров по Ливии в Москве

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Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить гимн РФ, сообщает Агентство "Москва".
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Цена акции Tesla впервые превысила $500

Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Известия вчера в 14:12
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Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
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Детективы английского графства Дарем раскрыли тайных дарителей денег из английской деревни Блэкхолл Кольери.
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После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
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Певица регулярно радует подписчиков не только видами ярких мексиканских пейзажей, но и своими не менее яркими формами на фоне белоснежных пляжей и ярко-синего неба.
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Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
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На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
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Внутри орбиты Венеры впервые найден астероид

Дополнительные измерения подтвердили: 2020 AV2 движется только внутри орбиты Венеры. Это делает новый астероид уникальным.
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Происшествия

В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
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В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
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Koenigsegg Mission 500 побьет рекорд скорости Bugatti Chiron

Судя по названию, перед купе поставлена амбициозная задача — побить рекорд Bugatti Chiron и развить скорость более 500 километров в час.
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Пропавшую российскую школьницу нашли в машине взрослого мужчины

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Немцы станут жертвой очередного сокращения рабочих мест компании Opel

Около 2000 рабочих мест будут сокращены в Германии в автомобильной компании Opel, следует 13 января из публикаций немецкого журнала Wirtschaftswoche.
Красная весна вчера в 17:05
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