Общество
9111.ruРоссияне с детьми получат ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские семьи с детьми смогут получать ипотеку на выгодных условиях.
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Футбол
Слуцкий назвал Путина самым влиятельным человеком в российском футболе
Главный тренер казанского «Рубина», экс-наставник национальной команды России Леонид Слуцкий заявил, что президент страны Владимир Путин является самым влиятельным человеком в российском футболе, сообщает «Медуза».
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Политика
Кремль опубликовал новые архивные фото Путина
Как сообщает пресс-служба Кремля, теперь пользователям интернета доступны фото- и видеоматериалы с 2005 по 2009 год.
Общество
В «Столото» готовятся обратиться в суд после обвинений в подтасовке
Компания "Столото" готовит обращение в суд из-за появившейся информации о том, что результаты лотереи с выигрышем в один миллиард рублей якобы были подтасованы.
Политика
США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы
США ввели санкции в отношении депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других законодателей республики.
Кино
HBO показал видео к премьере «Нового папы»
HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
В Пентагоне испугались конкуренции со стороны России и Китая
Генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил об угрозе отставания американских Вооруженных сил от России и Китая.
Футбол
Агуэро: «Постараюсь побить рекорд Ширера по голам в АПЛ»
Кино
В США вручили премию «Выбор критиков»
Желая как-то поддержать Мартина Скорсезе, чей фильм "Ирландец" в 2020 году представлен везде, но ничего не выигрывает, критики вручили картине премию "За лучший актерский состав".
Футбол
Президент «Барселоны» приехал на базу поговорить с Вальверде
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу приехал на тренировочную базу команды для разговора с наставником команды Эрнесто Вальверде.
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Шоу-бизнес
Настя Каменских порадовала поклонников пышными формами в бикини
На фото Каменских, полуобернувшись к зрителю, позирует в ярко-зелёном бикини, демонстрируя свой загар и аппетитные формы.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком ЕС
В ноябре Климкин спрогнозировал большую войну на Украине, а также заявил об успехе Путина в Донбассе.
Политика
Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Наука
Раскрыта тайна самой дорогой картины в мире, написанной да Винчи
Долгое время зрителей картины удивлял тот факт, что шар не искажает руку Спасителя.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Назван самый несчастливый возраст россиянина
Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».
Общество
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Анастасия Заворотнюк после продолжительного нахождения в одной из больниц Москвы вернулась домой.
Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Армия и оружие
NBC: Трамп санкционировал убийство Сулеймани семь месяцев назад
Президент США Дональд Трамп семь месяцев назад согласился убить генерала Касема Сулеймани, если в результате иранской агрессии погибнет американец, сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Футбол
Эндрю Робертсон: «Рекорды не имеют значения без трофеев»
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о рекордах, которые мерсисайдский клуб установил в этом сезоне.