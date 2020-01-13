В Госдуму внесен законопроект, согласно которому российские семьи с детьми смогут получать ипотеку на выгодных условиях.

Россияне с детьми получат ипотеку на выгодных условиях

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