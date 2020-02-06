Происшествия

Вести.RuВести.RuРоссияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24". На борту почти четыре тысячи человек из 50 стран.
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Посол России в Японии прокомментировал ситуацию с лайнером Diamond Princess

RT на русском10:12

«Заключенные» поневоле: что происходит с пассажирами на лайнере Diamond Princess

Вести.Ru12:44

Военных отправили на помощь пассажирам японского лайнера с заболевшими коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 23:58

В Киеве сообщили, что на борту стоящего на карантине судна в Японии находятся 25 украинцев

ТАСС02:50

Силы самообороны привлекут для доставки еды на лайнер Diamond Princess

Российская газета03:07

Оказавшийся на зараженном лайнере россиянин пожаловался на нехватку алкоголя

Lenta.ru06:26

Япония направит военных для доставки еды на карантинный лайнер

Известия00:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:24, Ашберн

Двое молдаван, находящихся на борту японского круизного лайнера, не заражены коронавирусом

КП - Молдова10:24

В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус

КП - Беларусьвчера в 10:55
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Экспресс газета 07:03
Спорт

Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Вести.Ru 07:44
Авто

Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

SpeedMe вчера в 14:06
Армия и оружие

Глава Генштаба России встретился с командующим НАТО в Европе

Предотвращение возможных инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон, находилось в центре внимания на встрече начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает 6 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.
Красная весна 10:40
Армия и оружие

Американцы сняли видео уничтожения системы, похожей на С-400

В ролике винтокрылая машина встречает на пересеченной местности колонну противника, в рядах которой замечены силуэты комплекса ПВО, сильно напоминающие российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».
ГЛАС.RU 06:20
Здоровье

В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе

Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Российская газета 11:29
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Футбол

Месси задумался об уходе из «Барселоны»

Lenta.ru 03:57
Экономика

Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо

Президент Henkel в России Сергей Быковских в свою очередь отметил, что продукция с завода компании в Ногинске поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ.
РИА Новости 11:01
Армия и оружие

США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства

В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 10:44
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета вчера в 10:46
Политика

Врио губернатора Пермского края назначен Дмитрий Махонин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должности врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Коммерсантъ 11:13
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
RT на русском 06:11
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс вчера в 23:38
Общество

ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
Piter.tv 12:31
Политика

В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»

На заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию предложили внести понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, сообщил сенатор Андрей Клишас.
Коммерсантъ 04:49
Происшествия

Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке

По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
Российская газета 11:52
Хоккей

Александр Овечкин оформил третий хет-трик в шести матчах

Петербургский дневник вчера в 01:58
Политика

США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском вчера в 13:13
Экономика

Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

В статье выдвигается тезис о том, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений.
РБК 09:44
Транспорт

В Ростовской области открыли движение на трассе М-4 «Дон»

На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области возобновили движение. Ограничения сняли около 18 часов 6 февраля.
Rostov.ru 10:15
Общество

Путин призвал наказать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выявления аптек, завышающих цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru вчера в 08:43
Хоккей

Финляндия — Россия 3:0 (3-й период)

Ранее ГЛАС сообщал о результатах первого периода в матче Финляндия – Россия.
ГЛАС.RU 13:02
Происшествия

Майора ФСБ арестовали за организацию преступного сообщества

В Краснодаре арестовали до 19 марта майора управления ФСБ по Москве Александра Мрищука, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
Lenta.ru 12:40
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала подросшую дочку Тильду

Светлана уже скоро отправится домой, и в последние дни своих каникул Лобода порадовала фанатов и опубликовала нежное фото со своей младшей дочкой Тильдой, хотя она редко выкладывает снимки с девочкой.
Uznayvse.ru вчера в 16:13
Культура

В Москве открылась выставка, посвящённая истории войн на Кавказе

Ранее «Крыминформ» сообщало, что 7 февраля в Крыму откроется выставка «Во имя мира», посвящённая 75-летию Ялтинской конференции.
RT на русском 07:06
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