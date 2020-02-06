Происшествия
Вести.RuРоссияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24". На борту почти четыре тысячи человек из 50 стран.
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Военных отправили на помощь пассажирам японского лайнера с заболевшими коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 23:58
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В Японии на круизном лайнере изолированы более 3700 человек: на борту - коронавирус
КП - Беларусьвчера в 10:55
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Предотвращение возможных инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон, находилось в центре внимания на встрече начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, сообщает 6 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ.
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В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что ВОЗ подозревает международную компанию в распространении коронавируса.
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В Конституции может появиться понятие «федеральные территории»
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Происшествия
Министр транспорта Карелии задержан по делу о взятке
По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020-го подозреваемые, действуя по предварительному сговору, получили от представителей коммерческой организации взятку не менее 800 тысяч рублей.
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В статье выдвигается тезис о том, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений.
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Ранее ГЛАС сообщал о результатах первого периода в матче Финляндия – Россия.
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