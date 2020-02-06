Происшествия

Вести.RuВести.RuРоссияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24". На борту почти четыре тысячи человек из 50 стран.
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Оказавшийся на зараженном лайнере россиянин пожаловался на нехватку алкоголя

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Силы самообороны привлекут для доставки еды на лайнер Diamond Princess

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Пассажиры Diamond Princess заперты в каютах: на лайнере нашли 20 зараженных

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В Киеве сообщили, что на борту стоящего на карантине судна в Японии находятся 25 украинцев

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