Происшествия

Вести.RuВести.RuРоссияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24". На борту почти четыре тысячи человек из 50 стран.
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с чего всё началось
Среди россиян, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, вставшего из-за нового коронавируса на карантин у берегов Японии, зараженных не обнаружили, сообщает
 посольство России в Японии на своей странице в Facebook.
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