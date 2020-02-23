Все 8 человек находились на одном корабле, общались между собой. С учетом того, что это жители нашей республики, а наша инфекционная больница соответствует всем требованиям, мы приняли решение, что Казань способна принять этих граждан.

В субботу, 22 февраля, авиация МЧС доставила из Японии в Россию восемь российских граждан, которые находились на круизном лайнера Daimond Princess, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. Они, а также специалисты, которые осуществляли эвакуацию, проведут в карантине в Казани 14 дней.

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess прибыли на карантин в Казань

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