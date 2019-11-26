Экономика

News.ruNews.ruРоссияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

Новые игроки с небольшими суммами всё чаще стали появляться на российском фондовом рынке. Выбор в пользу инвестирования на бирже делают в основном клиенты банков. Об этом сообщили в пресс-службе группы БКС, которая является крупнейшим небанковским брокером в России.
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с чего всё началось

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБК27 ноября в 23:00

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Lenta.ruвчера в 01:42

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Россияне хлынули на биржу из-за разочарования в банковских вкладах

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Ведомостивчера в 15:13

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Forbesвчера в 00:53

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

РБК27 ноября в 23:00
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Политика

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Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс

Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
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Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

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С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
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Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк

По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.
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Ранее ФАС России выявила в Ростовской области признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который убил женщину на лестничной клетке ради шубы. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 29 ноября.
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В «Оренбурге» заявили о готовности перенести игру с «Сочи»

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Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
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«Большой барьерный риф выживет?»: Учёные Австралии нашли для этого способ

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Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств

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Меркель упала на сцене в Берлине

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Опрос показал отношение белорусов к России

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Национального научно-образовательного центра "Большая российская энциклопедия".
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ООН призвали осудить соглашения между Турцией и террористами ПНС Ливии

Напомним, в настоящее время западная часть Ливии находится под контролем террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем, которое было искусственно сформировано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН.
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