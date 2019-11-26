Экономика
News.ruРоссияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков
Новые игроки с небольшими суммами всё чаще стали появляться на российском фондовом рынке. Выбор в пользу инвестирования на бирже делают в основном клиенты банков. Об этом сообщили в пресс-службе группы БКС, которая является крупнейшим небанковским брокером в России.
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с чего всё началось
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.РБК27 ноября в 23:00
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