Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.

с чего всё началось

Новые игроки с небольшими суммами всё чаще стали появляться на российском фондовом рынке. Выбор в пользу инвестирования на бирже делают в основном клиенты банков. Об этом сообщили в пресс-службе группы БКС, которая является крупнейшим небанковским брокером в России.

Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

Происшествия Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Политика В Киеве увидели риск введения санкций США против «Укроборонпрома» «Укроборонпром» может попасть под американские санкции из-за сделки по покупке предприятия «Мотор Сич» совместно с китайскими Skyrizon и Xinwei, заявил в эфире радио «Новое время» глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.

Политика Путин проведет в КБР заседание совета по межнациональным отношениям Президент РФ Владимир Путин посетит 29 ноября Кабардино-Балкарию, где проведет заседание совета по межнациональным отношениям и встретится с главой республики Казбеком Коковым.

Единоборства Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.

Финансы Курсы валют снова поползли вверх, сообщил Центробанк По отношению к доллару рубль ослаб на 13 копеек, к евро — на 14 копеек, сообщает пресс-служба Центрального банка России 29 ноября на сайте регулятора.

Происшествия Глава Минздрава Ростовской области задержана Ранее ФАС России выявила в Ростовской области признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.

Общество Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Технологии Энтузиаст запустил Doom на фотоаппарате двадцатилетней давности Видеоблогер LazyGameReviews опубликовал ролик, в котором показал запуск игры и игровой процесс на экране камеры Kodak Digital Science DC260 ZOOM.

Политика Опрос показал отношение белорусов к России Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.