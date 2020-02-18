Экономика

УралинформбюроУралинформбюроРоссияне с серыми зарплатами могут остаться без кредитов

Зарплаты в конвертах грозят обернуться для россиян отказами в выдаче кредитов или повышенными процентными ставками по займам. Такой эффект даст принятие закона, открывающего банкам доступ к данным Федеральной налоговой службы о заемщиках.
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с чего всё началось

Кредиты для тех, кто получает серые зарплаты, станут недоступны

Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.
Парламентская газетавчера в 06:04

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Россиянам с «серой» зарплатой хотят отказать в кредитах

Телеканал 360°вчера в 21:44

Доступ банков к данным ФНС о заёмщиках снизит число серых зарплат, заявил Аксаков

Парламентская газетавчера в 06:26

В Госдуме назвали категорию россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

URA.Ruвчера в 19:46

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News.ruвчера в 19:18

Россиянам с «серой зарплатой» начнут отказывать в кредитах

Московский Комсомолецвчера в 19:13

Названа категория россиян, которой могут начать отказывать в кредитах

РИА Новостивчера в 18:43

«Серая» зарплата помешает россиянам брать кредиты в банках

РЕН ТВвчера в 20:01
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«Левада-центр»: почти 80% россиян хотят видеть Запад партнером и другом России

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Российская газета 00:31
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РИА Новости вчера в 17:14
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В Петербурге сбежавшую из карантина девушку вернут в больницу

Петроградский районный суд обязал отправить на принудительное лечение в инфекционную больницу имени С.П. Боткина жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину.
УтроNews вчера в 09:58
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

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РБК 01:00
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
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Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой

64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
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Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

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iReactor 16 февраля в 09:47
Общество

Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии

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Отмечается, что рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1».
RT на русском вчера в 18:55
Общество

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
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Lenta.ru вчера в 23:32
Футбол

Дзюба опубликовал фото со Слуцким

Газета.Ru вчера в 22:12
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Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

"Тампа" победила "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 00:06
Футбол

Кокорин официально перешёл в «Сочи» до конца сезона

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Принцип действия браслета основан на том, что большинство потребительских микрофонов уязвимы для ультразвуковых сигналов, которые в силу нелинейностей проникают в звуковой диапазон как шум и «забивают» полезный сигнал.
iXBT.com 16 февраля в 09:51
Экономика

«Нафтогаз» требует от России 8 млрд долларов за Крым

Как сообщает «КП», в украинской нефтегазовой компании называют цифру в 8 млрд долларов – это «размер убытков плюс проценты».
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Политика

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф».
Ведомости вчера в 21:29
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС вчера в 11:25
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
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Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.
iReactor вчера в 23:06
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Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
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В РПЦ вступились за Смирнова, назвавшего гражданских жен проститутками

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Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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