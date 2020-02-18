Экономика
УралинформбюроРоссияне с серыми зарплатами могут остаться без кредитов
Зарплаты в конвертах грозят обернуться для россиян отказами в выдаче кредитов или повышенными процентными ставками по займам. Такой эффект даст принятие закона, открывающего банкам доступ к данным Федеральной налоговой службы о заемщиках.
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с чего всё началось
Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.Парламентская газетавчера в 06:04
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Доступ банков к данным ФНС о заёмщиках снизит число серых зарплат, заявил Аксаков
Парламентская газетавчера в 06:26
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