Законопроект может быть принят Госдумой до конца весенней сессии и позволит более эффективно управлять рисками наших граждан, претендующих на потребительские кредиты, за счёт более точного и быстрого расчёта их доходов.

с чего всё началось

Зарплаты в конвертах грозят обернуться для россиян отказами в выдаче кредитов или повышенными процентными ставками по займам. Такой эффект даст принятие закона, открывающего банкам доступ к данным Федеральной налоговой службы о заемщиках.

Россияне с серыми зарплатами могут остаться без кредитов

Здоровье В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.

Политика Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе Киев рассматривает возможность поэтапного восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе, и речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР не идет, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Общество В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.

Технологии В США создан браслет, заглушающий все микрофоны вокруг Принцип действия браслета основан на том, что большинство потребительских микрофонов уязвимы для ультразвуковых сигналов, которые в силу нелинейностей проникают в звуковой диапазон как шум и «забивают» полезный сигнал.