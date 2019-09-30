Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

Доход в 38,1 тыс. руб. или более получают только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны).
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с чего всё началось

Россияне назвали «субъективную границу» бедности

Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК00:00

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Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

Коммерсантъ03:43

Субъективная граница бедности россиян оказалась выше установленной властями

Московский Комсомолец03:15

Россияне назвали критерий бедности

URA.Ru00:44

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Доходы падают - желания растут: «Левада-центр» оценил черту бедности в России

Царьград02:44

Россияне назвали «порогом бедности» доход менее 12,5 тысячи рублей

Дождь02:57

Россияне назвали «субъективную границу» бедности

РБК00:00
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Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Общество

В России введут электронные права

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что вскоре россияне смогут показывать водительские удостоверения в гаджетах.
Газета.Ru 02:42
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ТАСС 00:20
Недвижимость

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Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
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Общество

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Вести.Ru 03:40
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В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
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Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Футбол

«Спартак» уволил главного тренера Кононова

«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
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Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России

Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
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Вечерний курьер 02:34
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Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть

В конце 2017 года предложенную "Роскосмосом" программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости вчера в 20:30
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Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
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"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
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Два забайкальских министра стали фигурантами одного уголовного дела

В субботу стало известно, что в Забайкальском крае возбждено уголовное дело, фигурантами которого стали нынешний министр финансов региона Марина Кириллова и бывший министр территориального развития Забайкальского края Виктор Паздников.
Байкал24 28 сентября в 07:44
Политика

Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку

Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
Армия и оружие

В Минобороны заявили о намерении разрабатывать боевые электромобили

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда» заявил о прорабатывании вопроса по созданию электромобилей, которые могут использоваться в армии.
РБК вчера в 22:17
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Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ

Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.
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Российские водители со вторника, 1 октября, смогут получить 400 тысяч рублей по ОСАГО, если оформят дорожно-транспортное происшествие по европротоколу, без участия ГИБДД.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Общество

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Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
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