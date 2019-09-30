Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

Доход 38,1 тыс. руб. и более получает только 7% респондентов. По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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с чего всё началось

Россияне назвали «субъективную границу» бедности

Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК00:00

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Доходы падают - желания растут: «Левада-центр» оценил черту бедности в России

Царьград02:44

Субъективная граница бедности россиян оказалась выше установленной властями

Московский Комсомолец03:15

Россияне назвали «порогом бедности» доход менее 12,5 тысячи рублей

Дождь02:57

Россияне рассказали о настоящем пороге бедности

Lenta.ru02:49

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

Коммерсантъ03:43

Россияне назвали критерий бедности

URA.Ru00:44

Россияне назвали «субъективную границу» бедности

РБК00:00
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Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество

Опровергнут запрет курения на балконах

Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 28 сентября в 06:27
Политика

Джулиани опубликовал часть переписки с Волкером

Как следует из переписки, Волкер обсуждал с Джулиани вопросы украинской политики, а также помогал связаться с отдельными сотрудниками администрации украинского президента.
Rambler News Service 03:35
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Происшествия

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Вести.Ru 03:40
Недвижимость

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Снижение ставок при рефинансировании ипотечных кредитов других банков в Сбербанке составит 0,6 п. п. В результате минимальная ставка ипотеки на готовое жилье составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик".
Ведомости 04:18
Происшествия

Дом бывшего футболиста Семшова обокрали в Подмосковье

Неизвестные в Подмосковье ограбили дом бывшего футболиста московских "Торпедо" и "Динамо" Игоря Семшова.
ТАСС 04:01
Музыка

В Арктике дали баянный концерт для моржей

Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК вчера в 17:02
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

В России изменились правила приема на работу

27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Происшествия

В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане

"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Экономика

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

В ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%.
Известия вчера в 21:10
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО страны не отразили атаки на НПЗ

RT на русском 02:02
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

Мосгорсуд приобщил видео задержания Устинова к материалам дела

РИА Новости 03:27
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Происшествия

Еще четверо напавших на пограничников рыбаков КНДР арестованы

Находкинский городской суд арестовал еще четверых северокорейских рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников в Японском море.
Российская газета 02:44
Армия и оружие

«Калибр» признали самой мощной российской противокорабельной ракетой

Российская крылатая ракета «Калибр» является мощным оружием, заявил бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
Политическая Экспертиза вчера в 11:28
Политика

Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Политика

Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку

Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
Происшествия

В Уфе после урока физкультуры скончался первокурсник

REGNUM 01:02
Происшествия

Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции

В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Финансы

Курс доллара снизился до 64,64 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05
Шоу-бизнес

Кудрявцева пожаловалась на мужа-хоккеиста

Российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru 01:00
Общество

«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за порывистого ветра.
RT на русском 01:25
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
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